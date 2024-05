Feuerwehr Kreuztal im Einsatz – Brennender PKW auf der HTS-Abfahrt Kreuztal – Fellinghausen

(wS/red) Kreuztal 18.05.2024 | Am Samstag Nachmittag kam es gegen 14:25 Uhr zu massiven Verkehrsbehinderungen im Bereich der HTS-Abfahrt Kreuztal. Ein Pkw, der aus Richtung Siegen kommend die HTS in Kreuztal verlassen hatte, stand an der dortigen Ampel plötzlich in Flammen. Die Ampel befindet sich an der Kreuzung, wo es links Richtung Fellinghausen geht.

Die sofort alarmierte Feuerwehr Kreuztal war schnell vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Trotz des schnellen Eingreifens brannte das Fahrzeug jedoch nahezu vollständig aus.

Durch das Brandgeschehen entstand im Bereich der Zufahrt und Abfahrt zur HTS ein erhebliches Verkehrschaos. Zahlreiche Fahrzeuge stauten sich, da die Straße zeitweise komplett gesperrt werden musste, um die Löscharbeiten sicher durchführen zu können.

Gegen 15 Uhr begann sich die Verkehrssituation langsam zu entspannen. Das ausgebrannte Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden, bevor die Straße wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden konnte.