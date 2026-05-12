News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Stadtteile

Unbekannte klauen Starkstromkabel von Baustelle in Dahlbruch – Polizei bittet um Hinweise

12. Mai 20262.1k
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Hilchenbach 12.05.2026 | Zwischen Freitag und Montag (11.05.2026) ist es zu einem Diebstahl eines Starkstromkabels in Dahlbruch gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach entwendeten der oder die Täter ca. 70 Meter Kabel von einer Baustelle im Bereich der Wittgensteiner Straße. Der Beuteschaden dürfte ersten Schätzungen nach bei rund 1500 Euro liegen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zu möglichen Tätern und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Werbepartner der Region – Anzeige

In eigener Sache

Hat Ihnen der Beitrag gefallen?

Unser wirSiegen-Team ist rund um die Uhr für Sie in Siegen und der Region unterwegs — und das kostenlos für alle Leser. Recherche, Fotos vor Ort, Technik und Deutschlands sagenhaft günstiger Super-Sprit 😉 kosten uns allerdings einiges an Zeit und Geld. Wenn Ihnen gefällt, was wir machen, motiviert uns ein kleiner Beitrag riesig — und hilft uns, weiter dranzubleiben. Schon der Preis eines Kaffees zählt.

Beträge für Handys, Autos und Mehrfamilienhäuser gehen natürlich auch 😉

Sicher per PayPal · auch ohne PayPal-Konto · einmalig oder regelmäßig

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Fund am Eisenzecher Zug: Polizei schließt Zahl der Cannabispflanzen im Tausenderbereich nicht aus

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
« AprilJuni »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten