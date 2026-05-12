Unbekannte klauen Starkstromkabel von Baustelle in Dahlbruch – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Hilchenbach 12.05.2026 | Zwischen Freitag und Montag (11.05.2026) ist es zu einem Diebstahl eines Starkstromkabels in Dahlbruch gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach entwendeten der oder die Täter ca. 70 Meter Kabel von einer Baustelle im Bereich der Wittgensteiner Straße. Der Beuteschaden dürfte ersten Schätzungen nach bei rund 1500 Euro liegen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zu möglichen Tätern und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.