Verkehrsunfall in Eichen sorgt für Behinderungen im Feierabendverkehr

(wS/red) Kreuztal 12.05.2026 | Am frühen Dienstagabend kam es auf der Hagener Straße im Kreuztaler Stadtteil Eichen zu einem Verkehrsunfall, der zeitweise für Verzögerungen im Berufsverkehr sorgte.

Gegen 17:45 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines Subaru, von der Eichener Straße auf die Hagener Straße einzubiegen. Dabei übersah er offenbar einen herannahenden VW ID.7, dessen Fahrer auf der Hagener Straße in Fahrtrichtung Kreuztal unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Trotz des Zusammenstoßes gab es glücklicherweise keine Personenschäden zu beklagen; beide Fahrzeugführer überstanden den Unfall nach ersten Erkenntnissen unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jedoch Sachschaden, dessen Höhe noch nicht genau beziffert wurde.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei kam es zu Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer. Da der VW die Fahrspur blockierte, musste der aus Eichen kommende Verkehr in Richtung Kreuztal über die Gegenfahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de