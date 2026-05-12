15 Vereine packen an: Erfolgreiche Müllsammelaktion im gesamten Siegener Stadtgebiet

(wS/si) Siegen 12.05.2026 | Gelebter Umweltschutz im Stadtgebiet: 15 Vereine engagierten sich bei der Aktion „Saubere Landschaft“

Die Universitätsstadt Siegen blickt auf eine erfolgreiche Aktion „Saubere Landschaft“ zurück. Zwei Wochen lang – vom 14. bis zum 28. März 2026 – waren insgesamt 15 Vereine im gesamten Stadtgebiet im Einsatz, um Wald- und Wiesengrundstücke, Grünanlagen sowie Bachläufe von achtlos entsorgtem Müll zu befreien. Die Stadt zieht eine durchweg positive Bilanz dieses ehrenamtlichen Engagements.

Eine Tradition seit 1981

Was vor 45 Jahren begann, ist heute aus dem Siegener Jahreskalender nicht mehr wegzudenken: Seit 1981 organisiert die städtische Umwelt- und Klimaabteilung die jährliche Müllsammelaktion. Für viele Vereine – insbesondere die Heimatvereine in den Siegener Ortsteilen – ist die Teilnahme längst zu einem festen Termin geworden. Die Aktion verbindet dabei zwei Aspekte, die im Vereinsleben eine besondere Rolle spielen: den aktiven Einsatz für die Umwelt und ein starkes Gemeinschaftsgefühl, das durch das gemeinsame Anpacken entsteht.

Stadt und Ehrenamt Hand in Hand

Die Aufgabenteilung zwischen Stadt und Vereinen ist dabei klar geregelt und seit Jahren bewährt: Die Universitätsstadt Siegen stellt den teilnehmenden Vereinen Müllsäcke und Einmalhandschuhe zur Verfügung. Die freiwilligen Helferinnen und Helfer rücken anschließend aus und sammeln den Müll dort ein, wo er nicht hingehört – auf Waldwegen, an Bachläufen oder in Grünanlagen. Im Anschluss übernimmt die städtische Grünflächenabteilung die Abholung der gefüllten Säcke und sorgt für die fachgerechte Entsorgung.

Engagement, das ankommt

Wie wichtig dieses Zusammenspiel ist, betont Lars Ole Daub, Leiter der Abteilung Umwelt und Klima: „Die Aktion ‚Saubere Landschaft‘ zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie wichtig vielen Menschen der Schutz unserer Umwelt ist. Durch das Engagement der Teilnehmenden leisten wir gemeinsam einen wertvollen Beitrag zur Sauberkeit und Attraktivität unserer Stadt und Natur. Dafür möchten wir uns bei allen bedanken, die mitgemacht haben.“

Beispielhaftes Miteinander in Seelbach

Ein gutes Beispiel für gelungene Zusammenarbeit lieferte in diesem Jahr der Ortsteil Seelbach: Dort organisierten der Heimatverein Seelbach und der CVJM eine gemeinsame Sammelaktion – mit vollem Erfolg.

Engagement vor Ort: Die gemeinsame Sammelaktion des Heimatvereins Seelbachs und dem CVJM war ein voller Erfolg. Fotos: Heimatverein Seelbach