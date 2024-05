Fünf Siegerländer Nachwuchskämpfer für die Westfalenmeisterschaften qualifiziert

(wS/si) Siegen 18.05.2024 | Beim JC Holzwickede fanden an diesem Wochenende die Bezirks-Einzelmeisterschaften der Altersklasse U13 statt. Nicht alle qualifizierten Judoka gingen an den Start. Jedoch schafften fünf heimische Nachwuchskämpfer im 150 Teilnehmer starken Feld einen Qualifikationsplatz zu erkämpfen. Damit dürfen sie Ende Mai bei den Westfalenmeisterschaften in Herford auf die Matte.

Das erfreulichste Ergebnis aus Siegerländer Sicht ist der Titelgewinn von Jan Cernohorsky vom JV Siegerland in der Gewichtsklasse bis 28 kg. Vier Mal musste er auf die Matte und jedes Mal verließ er sie als Sieger. In der Auftaktbegegnung siegte er mit Uchi mata. Runde zwei bedeutete für ihn erst mal eine Aufholjagd, denn er lag nämlich mit einer hohen Wertung (Waza-ari) zurück. Doch er holte den Rückstand mit einem Hüftwurf wieder auf und siegte durch Kampfrichterentscheid, weil er fortan der Aktivere war. Auch das Halbfinale war für den Siegener keine Hürde. Mit einem Hüftwurfsieg stand er im Endkampf und bewies hier erneut seinen Siegeswillen. Wieder musste er einen Rückstand aufholen und löste die Aufgabe gegen Egor Velycho von Samurai Schwelm souverän mit einer Kontertechnik. Sein Vereinskamerad Jonas Schlaaf verpasste in der gleichen Gewichtsklasse mit Platz sieben das Ticket nach Herford.

In der Gewichtsklasse bis 40 kg startete Jonathan Gehrke von den Judofreunden Siegen Lindenberg optimal mit einem Sieg, weil sein Gegner Tristan Graff vom ausrichtenden JC Holzwickede wegen einer strafbaren Handlung disqualifiziert wurde. Auch in der nächsten Begegnung ließ er nichts anbrennen. Mit Hüftwurf und Haltegriff zog er in die nächste Runde, in der er wertungslos durch Kampfrichterentscheid unterlag. Somit traf er im kleinen Finale auf Maxim Heidebrecht vom JC Welver und sicherte sich wiederum mit Hüftwurf und Haltegriff Platz drei. Auch Mariella Herbst (Judofreunde) konnte mit einem Auftaktsieg in der Klasse bis 36 kg glänzen. Es folgten dann zwar zwei vorzeitige Niederlagen, aber in der Endabrechnung wurde sie ebenfalls Dritte. Für Gero Anders (-37 kg), den dritten Judofreunde-Starter, verlief der Tag etwas unglücklich. Nach seiner Auftaktniederlage ging es in die Trostrunde, in der er sich bis ins kleine Finale wieder vorkämpfte. Gegen den Bochumer Emin Ahalarov hatte er dann aber nichts entgegenzusetzen und erreichte so den undankbaren fünften Platz. Aber auch er darf mit dieser Platzierung in Herford antreten.

Aus den Reihen des TV Freudenberg erwischte Leo Elija Stahlschmidt bis 31 kg einen bestmöglichen Auftakt und siegte schnell mit einem Tai-o-toshi (Körpersturz). Auch in der zweiten Runde konnte er gegen den Soester Alexander Koloskov punkten. Das folgende Halbfinale brachte dann die einzige Niederlage. Im kleinen Finale sicherte er sich den Bronzerang. Die beiden ebenfalls Freudenberger Judoka Theo Langenbach (+55 kg) und Tilda Serapinas (-44 kg) mussten sich mit Platz sieben zufrieden geben.