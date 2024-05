Erstes Firmen-Forum in Netphen

(wS/bvmw) Netphen 06.05.2024 | Ein ganz neues Format des regionalen Netzwerkens für Unternehmen wird am Mittwoch, 05.06.2024 ab 17:00 Uhr erstmals in Netphen stattfinden: Das Firmen-Forum Netphen, das bei der bei der effexx-Unternehmensgruppe, Obere Industriestraße 8 in 57250 Netphen ausgetragen wird.

Für den ersten Aufschlag des Formats in Netphen konnte, in Kooperation mit der Stadt Netphen, als Gastgeber des Netzwerktreffens, die erst kürzlich in Netphen angesiedelte effexx- Unternehmensgruppe gewonnen werden.

Dazu wird sich Fischer Stahl aus Dreis-Tiefenbach vorstellen. Als weiterer Programmpunkt stellt sich das European Digital Innovation Hub Südwestfalen der Universität Siegen vor. Der EDIH Südwestfalen unterstützt regional kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) bei der Verbesserung von Geschäfts- und/oder Produktionsprozessen von Produkten oder Dienstleistungen unter Verwendung digitaler Technologien und bietet konkrete Services und Infrastrukturen an.

„Die Vernetzung, der Austausch und das Kennenlernen regionaler Unternehmen soll auch beim ersten Firmen-Forum in Netphen im Mittelpunkt stehen“, so der regionale Repräsentant des

„Bundesverband mittelständische Wirtschaft – BVMW – Der Mittelstand“ Matthias Merzhäuser. Eingeladen sind Unternehmer, Führungskräfte, Selbständige und Gewerbetreibende. „Bei Erfolg soll das Format regelmäßig angeboten werden und auch in anderen Städten und Gemeinden in der Region durchgeführt werden,“ so Merzhäuser weiter. Dabei ist immer ein ausrichtender Betrieb Gastgeber und zusätzlich präsentieren sich weitere Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handwerk und Dienstleistung/Handel.

Netphens Bürgermeister Paul Wagener unterstützt das Format und wird die Veranstaltung mit einem Grußwort eröffnen.

Nach dem offiziellen Programm lädt die „effexx-Unternehmensgruppe“ zu einem kleinen Imbiss bei offenen Netzwerken und Austausch ein.

Die Teilnahme am Firmen-Forum-Netphen ist kostenlos – eine Anmeldung ist jedoch erforderlich bis zum 31.05.2024 unter folgendem Link:

https://doo.net/veranstaltung/159640/buchung

Der BVMV als größte politisch unabhängige branchenübergreifende und freiwillige Interessenvertretung des Mittelstands hat sich zum Ziel gesetzt, die Bedürfnisse des Mittelstands aktiv – insbesondere regional – zu vertreten. So setzt sich der Repräsentant für die jeweilige Region u. a. dafür ein, Kontakte zu knüpfen, neue Märkte zu erschließen und Unternehmen aktiv zu vernetzen.