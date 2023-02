VORBERICHT: Der TuS Ferndorf tritt am Mittwoch auswärts beim DJK Waldbüttelbrunn an

(wS/red) Waldbüttelbrunn/Ferndorf 13.02.2023|“ Die Macht am Sumpfler“ erwartet den TuS Ferndorf

Von der tabellarischen Konstellation her sollte es für die auswärts in Weiß spielenden Ferndorfer eine klare Sache sein, denn Ferndorf ist Tabellenzweiter, ihr Gastgeber grüßt vom Tabellenende.

Er grüßt nicht nur von ganz unten, ein Klassenerhalt ist für ihn auch rechnerisch nicht mehr möglich, sie werden wieder in die Bayernliga zurückkehren und wer weiß, vielleicht sieht man sie ja in der 3. Liga wieder!?

Da will ihnen allerdings der TuS Ferndorf nicht mehr begegnen, deren Ansprüche sind andere, denn man redet mittlerweile nicht nur hinter vorgehaltener Hand davon wo man hin will, es wird wohl zur Zielsetzung des TuS den Wiederaufstieg zu schaffen, aber das wird schon ein ganz schön dickes Brett, dass die Siegerländer da durchbohren müssen. Zudem muss man natürlich auch noch punkten, Gelnhausen liegt zwar 7 Pluspunkte hinter Ferndorf und die peilen auch weitere Siege an, um Platz 3 oder 4 zu erreichen/halten, denn die berechtigen zur Teilnahme am DHB-Pokal und der wiederum spült ja auch noch einige Euros in Kassen der Vereine.

Es wird natürlich personelle Veränderungen geben und das Team muss in sich wachsen, die Fehlerquote ist in etlichen Spielen zu hoch gewesen, oder wie Lucas Puhl vergangenen Samstag zu uns sagte „Unsere heutigen Fehler (er sprach alleine von 15 technischen Fehlern) hätten auch gereicht, dieses Spiel zu verlieren“

Die DJK Waldbüttelbrunn war am 24.09.2022 zu Gast in der Stählerwiese und verlor dort vor 889 Zuschauern mit 41:30 (20:16). Die 41 Tore des TuS sind absolut OK, aber 30 Gegentore in eigener Halle sind definitiv zu viel, das sollte jetzt beim Rückspiel kein Thema werden.

Co-Trainer Jannis Michel zu bevorstehenden Spiel

Wir brauchen morgen eine konzentrierte Leistung, um an einem ungewohnten Spieltag in Waldbüttelbrunn zu gewinnen. Sie sind jetzt offiziell abgestiegen, es gibt also keinen Druck mehr für sie. Wir müssen geduldig bleiben, auch wenn ein paar Sachen nicht funktionieren sollten. Ich denke wir gehen als Favorit in dieses Spiel und hoffe, dass wir das auch zeigen können.

Ihr Spiel ist von den guten Leistungen von Rechtsaußen Nils Kwiatkowski geprägt, der in Ferndorf 10/5 Tore erzielte, gefolgt von Luca Wenzel mit 7 Toren. Trotzdem sie den letzten Tabellenplatz innehaben, findet man Nils Kwiatkowski auf Platz 6 der Torschützenliste, von ihm wird wohl die meiste Gefahr ausgehen, aber machmal kommt es ja auch völlig anders.

Einen Heimsieg konnten sie allerdings auch schon verbuchen, es war das 32:30 gegen Ferndorfbezwinger HSG Rodgau Nieder-Roden, das erzeugte auch ein Stirnrunzeln auf vielen Köpfen der Staffel.

Beste Ferndorfer Torschützen beim Hinspiel in der Stählerwiese waren Niklas Diebel mit gigantischen 11 Toren, gefolgt von Marvin Mundus mit 8/3, Mattis Michel mit 7 und Josip Eres mit 6. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Tore nicht der einzige Leistungsindikator für einen Spieler sind. Ein Spieler kann auch durch seine Spielmacher-Fähigkeiten, seine Präsenz in der Abwehr oder seine Fähigkeit, das Spiel zu organisieren, von Bedeutung sein. Manchmal kommt es tatsächlich „anders“, aber es ist wichtig, den Wert eines Spielers nicht nur anhand seiner Tore zu beurteilen.

Adresse für das Auswärtsspiel:

Ballsporthalle Waldbüttelbrunn

Sumpfler 5

97297 Waldbüttelbrunn

Link für die Liveübertragung auf Sportdeutschland:

https://sportdeutschland.tv/djkwbb/3-liga-staffel-sued-west-djk-waldbuettelbrunn-vs-tus-ferndorf

