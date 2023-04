Sucheinsatz an der Biggetalsperre: Vermisste Person aus Schlauchboot gefallen

(wS/ots) Olpe 10.04.2023 | Am 10.04.2023 gegen 10:45 Uhr erhielten Polizei und Rettungsdienste Kenntnis davon, dass auf dem Vorstaubecken der Biggetalsperre im Bereich der Ronnewinkler Talbrücke eine vermutlich männliche Person aus einem anthrazitfarbenen Schlauchboot mit grünen Pfeilen an der Seite gefallen ist und seit dem nicht mehr gesehen wurde. Es laufen aktuell starke Suchmassnahmen des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, des DLRG und der Polizei, u.a. auch mit Hubschraubern und Strömungstauchern. Hinweise nimmt die Polizeileitstelle in Olpe unter 02761 / 9269-0 entgegen.





Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de