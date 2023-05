Das letzte Spiel der Play-offs findet in der Stählerwiese statt, Gegner ist der HC Oppenweiler-Backnang

(wS/red) Ferndorf 25.05.2023 | „IM WESTEN NICHT NEUES“

Es ist nicht nur der Titel eine Filmes, so könnte man auch den derzeitigen Stand der Personallage nach der heutigen Pressekonferenz bezeichnen.

Denn wir sind genau so schlau wie vorher, wie in vielen Spielen bisher hebt man sich die Spannung wohl bis zum Schluss auf. Vergebliche Versuche etwas „herauszukitzeln“ schlugen leider fehl, es könnte allerdings sein, dass es schon morgen eine Pressemitteilung des Vereins mit Einzelheiten dazu gibt!?

Ein neuer Trainername wurde auch noch nicht genannt, es wäre noch nichts fix hieß es.

Fakt ist, am Samstag finden Verabschiedungen statt, momentan betrifft das Niklas Diebel, Rene Mihaljevic und natürlich Robert Andersson, aber da man ja heute keine Aussagen dazu machte, werden Niklas Diebel und Rene Mihaljevic vermutlich nicht die Einzigen sein!? Niklas Diebel wechselt ja zu unserem letzten Play-off-Gegner, dem HC Oppenweiler-Backnang und Rene Mihaljevic schließt sich dem TSG Altenhagen-Heepen an, deren Team in die 3. Liga aufgestiegen ist. Es ist ein aussergewöhnliches Ereignis, denn den Aufstieg verdanken die Bielefelder Jungs dem TuS Ferndorf II.

Denn die haben zuletzt bei der HSG mit 33:27 verloren. Wäre das Ergebnis anders ausgegangen, wären sie nicht aufgestiegen. Somit werden wir vermutlich Rene Mihaljevic als künftigem Gegner begegnen. Das hängt aber von der Staffeleinteilung ab. Es wird wohl nur 4 Staffeln geben (Nord, Süd, West, Ost) Und wenn alles nach Wunsch verläuft, sollten wir der West-Staffel zugeteilt werden. Aber dort würden wir wahrscheinlich nicht nur Rene begegnen, sondern auch dem TuS 82 Opladen, zu dem ja, wie erst vor ein paar Tagen mitgeteilt haben, auch Leon Sorg gehört, der künftig dort spielt.

In dieser kommenden Saison würde es dann bei je 16 Mannschaften 32 Spieltage geben. Da es Krefeld und Emsdetten in den Play-offs ja auch nicht geschafft haben, wären in einer künftigen Weststaffel die Mannschaften der Plätze 1-10 der abgelaufenen Saison vertreten sein. Dazu würden sich dann hoffentlich Ferndorf und auch der VfL Gummersbach II gesellen und noch weitere 4 Teams, deren Namen aber noch nicht feststehen.

Zum Spiel gegen Oppenweiler-Backnang:

Personell kann Robert Andersson in seinem letzten Spiel für Ferndorf aus dem Vollen schöpfen, bis auf die Verletzten Michel-Brüder und Valentino Duvancic stehen alle zur Verfügung.

Robert wäre nicht Robert, wenn er nicht auch dieses letzte Spiel gewinnen will. Viel zu dem Gegner wurde nicht gesagt, das Ergebnis ist letztlich zweitrangig, aber die Punkte will man ja gerne mitnehmen. Der HCOB hat auswärts bisher kein Spiel gewonnen, warum sollte es am Samstag im Hexenkessel anders sein?

Ferndorf befindet sich auf Platz 6, bei einer Niederlage würden sie auf Platz 7 abrutschen. Wenn sie gewinnen und Hanau gegen Emsdetten verliert, steigen sie auf Platz 5 hoch. Aber das ist ja, wie schon erwähnt, völlig unbedeutend.

Robert Andersson verabschiedet sich nach 3 schönen Jahren wie er uns sagte, es war eine tolle Zusammenarbeit mit dem Team und dem Verein mit seinen tollen Zuschauern. Leider kam ihm Corona dazwischen und besiegelte auch den Abstieg aus der 2. Bundesliga und das findet er sehr, sehr schade. Er geht mit sehr guten Erinnerungen nach Hause nach Ystad und will, wie er uns schon einmal mitteilte, ein paar Monate gar nichts machen. Was danach käme, wisse er noch nicht, es wäre noch nichts fix ließ er uns wissen.

♫-Niemals geht man so ganz – Irgendwas von mir bleibt hier

Auch unsere Redaktion wünscht Robert Andersson alles, alles Gute für seine Zukunft, wir denken da an viele tolle Spiele, die die Jungs unter ihm absolviert und gewonnen haben. Die Niederlagen verdrängt man gerne und das Schöne gewinnt die Oberhand und das ist auch gut so.

„ALTER SCHWEDE“, mach`s gut.

DAS IST FERNDORF – DAS BIST DU

