Rostyslav Polishchuck verlässt den TuS Ferndorf, wirft aber noch das Siegtor im letzten Spiel in der Stählerwiese

(wS/red) Ferndorf/Oppenweiler-Backnang 28.05.2023 | TuS Ferndorf gewinnt durch ein Last-Minute-Tor von Rostyslav Polishchuck

Es war eigentlich ein Spiel, dass keinen Sieger verdient hatte, ein Remis wäre dem Spielverlauf gerechter gewesen. Vor 980 Zuschauern, die an diesem sonnigen Tag den Weg in die Halle gefunden haben, präsentierten sich die Gäste aus dem Süden als ein starker Gegner. Es war über 60 Minuten ein reger Schlagabtausch, kein Team konnte sich so wirklich absetzen und die Gäste machten den Jungs vom scheidenden Trainer Robert Andersson das Leben schwer.

Ja, es war das letzte Spiel und es ging ja wirklich um gar nichts mehr und man könnte meinen, wir lassen die Saison mal in aller Ruhe und Gelassenheit austrudeln. Aber weit gefehlt, Handballer ticken da anders, die wollen immer gewinnen, die wollen immer das Letzte geben, egal, ob es um einen Aufstieg, einen Pokalsieg, um das Abstiegsgespenst oder wie hier ganz einfach um das nun völlig unbedeutende Abschlussspiel der Play-offs geht. Der ganze Verein will nochmal alles geben, will sich seinen Fans präsentieren, Spieler, die den Verein verlassen, wollen nochmal ihr Können zeigen und nicht zuletzt will man auch den Sponsoren zeigen, dass sie ihr Geld gut angelegt haben.

Und gestern war halt so ein Tag, die Ferndorfer gingen in der 2. Minute durch Marko Karaula in Führung, die sie im weiteren Verlauf nicht mehr aus der Hand gaben. Bis zur 14 Minute, Marko Karaula hatte grade das 9:6 erzielt, als unsere Jungs einen 3-Minuten-Blackout hatten. Die Gäste, angefeuert durch eine kleine Schar an Anhängern, bewaffnet mit Trommeln, peitschten ihr Team nach vorne und in der 17. Minute hieß es nur noch 9:9.

Und schon zu diesem frühen Zeitpunkt war unschwer zu erkennen, dass die Ferndorfer für ihre Tore richtig kämpften mussten, denn der Gegner machte sehr wenig Fehler. Immer, wenn Ferndorf einen Treffer erzielte, konnte man davon ausgehen, dass das Gegentor nicht lange auf sich warten ließ, die Murrtaler machten zu einfache Tore.

Selbstverständlich wollte sich der TuS mit einem Sieg aus der Saison/Play-offs verabschieden, doch der HCOB stemmte sich dagegen, man sah hier eine große Chance, dem Zweitligaabsteiger in eigener Halle ein Bein zu stellen und den ersten Auswärtssieg einzufahren. Aber immer dann, wenn es eng wurde, legten die Gastgeber noch eine Schippe drauf, so hieß es in der 25. Minute 13:10, oder in der 27. Minute 17:13, es war die erste 4-Tore-Führung. Doch die Gäste ließen sich nicht abschütteln und servierten bis zur Pause noch 4 Treffer und man ging mit einem knappen 19:17 zum Pausentee.

Ferndorf musste auch in dieser 2. HZ feststellen, dass die Murrtaler ständig einen Fuß in der Tür hatten und bissig weiterkämpften. Enge Spiele mit viel Kampf bleiben natürlich auch nicht ohne Zeitstrafen und so musste der TuS 3 und der HCOB sogar 6 Zeitstrafen hinnehmen. Alleine 3 Zeitstrafen holte sich Tim Büren und sah dafür natürlich ROT, trotzdem glänzte er im Spiel mit 8 Treffern, ebenso wie Daniel Schliedermann.

Aber der Schlagabtausch ging munter weiter und Roberts Jungs fanden kein probates Mittel, den Gegner abzuschütteln. Im Gegenteil, der HCOB schaffte es in der 51. Minute durch Daniel Schliedermann die erste Führung zu erlangen, sie war zwar nur von kurzer Dauer, zeigte aber auch ein „Hallo, wir sind noch da“ und werden weiterkämpfen. Das taten die ROTEN zwar auch, aber so eine richtige Spannung wollte nicht aufkommen. Die Heckers, Karaulas, Fangers, Eres & Co stemmten sich gegen eine durchaus mögliche Niederlage, doch Ferndorf hatte in der letzten Minute das Glück auf seiner Seite. Rostyslav Polishchuck verlor erst den Ball, schnappte ihn sich aber wieder und netzte zum erlösenden 33:32 ein. Die Murrtaler bekamen den Ball zwar noch einmal, scheiterten dann aber an Tim Hottgenroth im Ferndorfer Kasten. Schluß, Aus vorbei, die 1. HZ ging mit 19:17 an Ferndorf, die 2. HZ holte sich der HCOB mit 15:14, macht summa summarum 33:32.

Ferndorf hatte im Spiel Höhen und Tiefen, wir sahen Fehlwürfe, mal über das Tor, mal neben das Tor, auch ein verworfener Siebenmeter war dabei und es ist gut, dass jetzt Schluß ist, die Götter in diesen Play-offs waren eh nicht in ROT gekleidet. Wer beim Start in die Aufstiegsrunde direkt an die 2 Teams mit den gefühlt größten Aufstiegschancen gerät und das auch noch auswärts und diese Spiele dann auch noch verliert, der hat ganz schlechte Karten.

Bester Ferndorfer Torschütze in den Play-offs mit 46/9 Toren ist auf Platz 5 Josip Eres, umso erfreulicher ist die Tatsache, dass er seinen Vertrag um 2 Jahre verlängert hat. Interessant die Tatsache, dass auf Platz 1+2 der Torschützenliste 3 Spieler stehen, deren Teams die Schlusslichter in der Tabelle stellen.

Gut, der Verein muss die Zielsetzung nun neu festlegen, muss sehen, wohin er will und auch, mit welchem Kader das geschehen soll. Die Kaderplanung scheint noch nicht abgeschlossen, es kommt wohl noch etwas, verlässt noch jemand den Verein? Und welche Neuzugänge wird es geben, der Kreis ist momentan ja nicht besetzt, Rene Mihaljevic ist ja weg, aber vielleicht sind bis zur neuen Saison Mattis Michel und Valentino Duvancic ja wieder fit, warten wir es ab. Was ist mit der Torhüterposition, bleiben Puhl und Hottgenroth oder kommt da ein neues Gesicht? Ganz zu schweigen vom Coach, wir haben da einen auf der Liste stehen, warten aber noch auf Vollzugsmeldung.

Ein Neuzugang ist ja schon fix, für Rostyslav Polishchuck bzw auch Niklas Diebel kommt für den linken Rückraum der erst 18-Jährige Max Schmidt aus Dormagen, warum blieb „Rostik“ nach den wirklich tollen Leistungen nicht im Verein, die Fans „trauern ihm nach“, er wird fehlen? Aber eventuell sehen wir ihn wieder, er geht ja zum OHV Aurich und vielleicht kommen die mit Ferndorf in die Gruppe West, wäre nicht das erste mal. Aber warten wir es ab, es wird wohl wieder 4 Gruppen (Nord, Süd, West und Ost) geben mit jeweils 16 Teams, heißt 32 Saisonspiele, Spannung ist also wieder garantiert.

So wurden nach dem letzten Spieltag Niklas Diebel (wechselt zum HC Oppenweiler-Backnang), Rene Mihaljeviv (TSG Altenhagen-Heepen/Bielefeld) Alon Obermann (war ja Ausleihe aus Potsdam), Coach Robert Andersson und auch Sebastian Schöneseiffen (Assistent der Geschäftsführung) verabschiedet.

Anschließend fand eine feucht-fröhliche Feier rund um die Dreifachhalle statt und die letzten konnten gewiss die aufgehende Sonne am Pfingstsonntag begrüßen. 😉 .

Die Statistik:

Tor:

Lucas Puhl 5 Paraden

Tim Hottgenroth 6

Torschützen:

Marko Karaula 8

Josip Eres 6/1

Alon Obermann 4

Fabian Hecker und Julius Fanger je 3

Niklas Diebel, Rene Mihaljevic und Alex Reimann je 2

Marvin Mundus, Jörn Persson und Rosylav Polishchuck je 1

Bericht: petro

Bilder: Peter Trojak

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier