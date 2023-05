Sonderbriefmarke würdigt 800 Jahre Stadt Siegen

(wS/vk) Siegen 23.05.2023 | Für den heimischen Bundestagsabgeordnete Volkmar Klein (CDU) gibt es heute eine erfreuliche Nachricht: Das 800-jährige Stadtjubiläum von Siegen wird mit einer Sondermarke gewürdigt.

„Die jahrelangen Bemühungen und zahlreichen Gespräche mit allen Beteiligten haben jetzt zu einem glücklichen Ende geführt. Der Programmbeirat beim Bundesfinanzminister hat jetzt die 52 Themen für Briefmarken in 2024 beschlossen.

Das Stadtjubiläum 800 Jahre Siegen ist dabei. Inzwischen steht auch das Motiv fest, mit dem der Stadtgeburtstag gewürdigt werden soll. Briefmarken sind ‚Kunstwerke auf kleinem Raum‘ und machen eine ganze Region bekannt, deswegen ist diese Briefmarke nicht nur für die Stadt Siegen, sondern für ganz Siegen-Wittgenstein eine gute Botschaft“, so Volkmar Klein in einer ersten Stellungnahme.