Kurs an der VHS Siegen: Siegenerinnen und Siegener machten sich „klimafit“

(wS/red) Siegen 23.06.2023 | 14 Siegenerinnen und Siegener haben sich in den vergangenen Wochen „klimafit“ gemacht: Der Kurs des WWF Deutschland und des Helmholtz-Verbunds „Regionale Klimaänderungen und Mensch” (REKLIM) fand bereits zum zweiten Mal an der Volkshochschule Siegen (VHS) statt und wurde erneut von der Stabsstelle Klimaschutz der Stadt Siegen unterstützt.

Die Teilnehmenden beschäftigten sich mit der Frage, was die Klimakrise für sie und ihre Kommune bedeutet und wie sie selbst aktiv zum Klimaschutz beitragen können. Über das lokale Klimaschutzmanagement der Stadt Siegen sowie das städtische Zielkonzept Klimaschutz- und Klimaanpassung konnten sich die Siegenerinnen und Siegener mit Erik Berge von der Stabsstelle Klimaschutz austauschen und lernten verschiedene Best-Practice-Beispiele für innovative Konzepte kennen, wie beispielsweise Urbane Gärten Siegen-Wittgenstein, den ADFC Siegen-Wittgenstein, Foodsharing oder die KlimaWelten Hilchenbach. Darüber hinaus nahmen einige von ihnen an einer „Klima-Challenge“ teil und integrierten über einen Zeitraum von vier Wochen in den Bereichen Mobilität, Energie, Ernährung und Politik/Finanzen den Klimaschutz verstärkt in den Alltag. Dadurch erfuhren sie, wie schon mit kleinen Verhaltensänderungen etwa beim Essen, Heizen und Mobilität ganz konkret CO2-Emissionen eingespart werden können.

„Wir waren eine super Gruppe mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, vom Schüler bis zur Rentnerin. Das führte zu einem sehr interessanten Austausch und hat gleichzeitig sichtbar gemacht, in welchen Bereichen des Lebens wir überall auf das Thema Klima stoßen“, fasst Kursleiterin Janine Lückerath zusammen. Auch das Feedback der Teilnehmenden fiel positiv aus: Das Treffen von Gleichgesinnten und bestehenden Initiativen in Siegen sowie der offene Austausch im Kurs habe viele von ihnen ermutigt, in Sachen Klimaschutz selbst aktiv zu werden.

Zum Hintergrund:

Der Weiterbildungskurs „klimafit“ wurde im Jahr 2017 durch den WWF Deutschland und den Helmholtz-Verbund „Regionale Klimaänderungen und Mensch“ (REKLIM) entwickelt. In den Kursen werden die Ursachen und Folgen der Klimakrise auf globaler wie auch auf regionaler und lokaler Ebene vermittelt, zudem sprechen die Teilnehmenden mit Expertinnen und Experten über Ursachen und Folgen des Klimawandels und werden durch das kommunale Klimaschutzmanagement über mögliche Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen auf kommunaler Ebene informiert. Das Projekt wird auf Beschluss des Deutschen Bundestages durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Weitere Infos zum Projekt gibt es unter www.klimafit-kurs.de.

