TuS Ferndorf – auf der „Königsposition“ gibt es Zuwachs

(wS/red) Ferndorf 17.06.2023 | Der Verein legt nach und präsentiert den nächsten Neuzugang für die Königsposition



Königsposition, was heißt das eigentlich? Wir haben mal die „KI“ befragt:

Der Rückraum-Links-Spieler hat typischerweise eine wichtige Rolle im Angriffsspiel des Teams. Diese Position erfordert Geschicklichkeit, Stärke und einen starken Wurf, da der Rückraum-Links-Spieler oft für die Erzielung von Toren aus mittlerer bis langer Distanz verantwortlich ist. Aufgrund der Schwierigkeit, aus dieser Position erfolgreich zu sein, kann der Spieler metaphorisch als „König“ bezeichnet werden, der das Spiel kontrolliert und über den Angriff des Teams herrscht.

In den letzten Tagen herrschte eine gespannte Ruhe im Schacht, während viele darüber nachdachten, ob uns noch weitere Überraschungen erwarten würden. Schließlich ist unser Verein bekannt dafür, uns immer wieder zu überraschen. Gestern jedoch präsentierten sie uns einen Rückraumspieler ausgerechnet vom neuen Erstligisten ThSV Eisenach.

Das bisherige Paket an Neuzugängen kann sich sehen lassen:

JONAS WILDE, ein deutscher Torhüter, der in Dänemark spielte und bei der SG Flensburg Handewitt ausgebildet wurde, CEVEN KLATT, unser neuer Trainer, der unsere Mannschaft zweitligareif machen soll (!!??), MAX SCHMIDT, ein vielversprechender 18-Jähriger, der den linken Rückraum verstärken wird und als großes Talent gilt, sowie JANKO KEVIC, ein erfahrener Spielmacher, der bis zum letzten Jahr Nationalspieler für Kroatien war. Obwohl er bereits 37 Jahre alt ist, wird er unseren jüngeren Spielern mit seiner immensen Erfahrung und Spielerqualität enorm viel beibringen können. Und als wäre das nicht genug, haben wir nun auch noch DANIEL HIDEG in unseren Reihen. Er kommt von einem absoluten Top-Verein, ThSV Eisenach, der gerade in die 1. Bundesliga aufgestiegen ist.

Ist dies bereits eine abgeschlossene Transaktion oder dürfen wir uns auf weitere Überraschungen freuen? Was wird mit unseren Torhütern passieren? Denn nach dem aktuellen Stand hätten wir mit Jonas Wilde bereits drei Keeper, falls dies der Plan ist. Oder wird z.B. Tim Hottgenroth möglicherweise in die 2. Mannschaft zurückkehren, um im Bedarfsfall verfügbar zu sein? Es bleibt spannend, denn bald werden wir gewiss mehr erfahren.

Bericht: petro

Bericht des TuS Ferndorf

Der TuS Ferndorf vermeldet einen weiteren Neuzugang für die kommende Spielzeit. Daniel Hideg kommt vom Erstligaaufsteiger ThSV Eisenach ins Siegerland und wird gemeinsam mit Max Schmidt und dem variabel einsetzbaren Marko Karaula das Trio auf Rückraumlinks bilden.

„Wir freuen uns sehr, dass Daniel in der kommenden Saison das Trikot des TuS Ferndorf tragen wird. Er wird sowohl auf beiden Seiten des Spielfelds, als auch als potenzieller Führungsspieler eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einnehmen“, freut sich Geschäftsführer Mirza Sijaric über die Zusage des Rückraumshooters.

Der gebürtige Hockenheimer wurde in der Jugend der HG Oftersheim-Schwetzingen ausgebildet, bevor im Anschluss der Schritt zu den Eulen Ludwigshafen in die stärkste Liga der Welt folgte. In der Winterpause der Saison 2020/2021 wechselte der 26-jährige zum ThSV Eisenach, für den Hideg in den vergangenen zweieinhalb Jahren auflief. Mit dem Thüringer Traditionsverein stieg der Rückraumlinke vor wenigen Tagen in die 1. Handball-Bundesliga auf. Im Sommer schließt er sich nun dem heimischen Drittligisten aus Kreuztal an.

„Die Gespräche mit den Verantwortlichen und dem Trainer haben mich davon überzeugt, dass der Schritt zum TuS Ferndorf für meine Zukunft der Richtige ist. Ich freue mich auf eine neue Herausforderung und werde alles investieren, um gemeinsam mit der Familie Ferndorf die Ziele des Vereins zu erreichen“, so der Neuzugang.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier