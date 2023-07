Traditionelle Backesfest in Langenholdinghausen

(wS/red) Langenholdinghausen 25.07.2023 | Am Sonntag, dem 6. August 2023, findet rund um das Backhaus am „Zinnwald“ das schon traditionelle „Backesfest“ statt. Ab 11.00 Uhr stehen für die Besucher warme Speisen, Erfrischungen, Kaffee und selbstgebackener Kuchen zur Auswahl bereit. Beim Einschießen der Brote in den Steinofen lassen sich die Bäcker gern über die Schulter schauen. Den heimatkundlich und technisch interessierten Besucher erwartet auch in diesem Jahr eine kleine Ausstellung, die mancherlei Informationen bietet und zum Gedankenaustausch anregt: Unter dem Motto „Vom Korn zum Brot“ präsentieren sich Werkzeuge und Gerätschaften, die zur Herstellung von Brot als einem „ganz besonderem Lebensmittel“ dereinst bedeutsam waren oder es heute noch sind.

Auch dem Backhaus selbst wird eine kleine Bildausstellung gewidmet: Wurde es doch vor jetzt 25 Jahren in enger Anlehnung an historische Vorbilder errichtet und seitdem die Tradition des handwerklichen Brotbackens im Ort wieder gepflegt. Spiele und Beschäftigungsmöglichkeiten für die jüngeren Gäste runden das Rahmenprogramm der Veranstaltung ab und machen daraus ein Fest für die ganze Familie. Der Arbeitskreis Dorferneuerung und Dorfgeschichte freut sich auf hoffentlich zahlreiche Gäste.

Foto: D. u. KH. Neubauer

