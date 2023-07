Wahl des Seniorenbeirates 2023 Bewerberinnen und Bewerber gesucht

(wS/kr) Kreuztal 04.07.2023 | Aufgabe des Seniorenbeirates ist es, sich als durch eine Wahl legitimiertes, politisch und konfessionell unabhängiges Gremium für die besonderen Interessen und Belange der älter werdenden und älteren Menschen im gesamten Stadtgebiet einzusetzen.

Angesichts des demographischen Wandels gewinnt das Ziel, eine Stadtgesellschaft mitzugestalten, in der alle Generationen ein selbstbestimmtes Leben führen können, immer größere Bedeutung.

Seit fast 30 Jahren treten hierfür in Kreuztal 20 gewählte und weitere von Institutionen entsandte Beiratsmitglieder ein. Diese werden grundsätzlich in einem regelmäßigen Turnus gewählt. Die aktuelle Wahlperiode endet im letzten Quartal dieses Jahres.

Aus dem amtierenden Gremium werden sich einige Mitglieder nicht erneut zur Wahl stellen. Neue Beiratsmitglieder werden daher dringend gesucht und sind herzlich willkommen. „Wir freuen uns über engagierte Seniorinnen und Senioren, die daran mitarbeiten möchten, unsere Stadt seniorengerecht mitzugestalten“, so Ralf-Sigurd Katz, Vorstandssprecher des Seniorenbeirates Kreuztal. Die Wahl des künftigen Beirates findet als reine Briefwahl statt.

Die Wahlperiode ist ausnahmsweise und einmalig auf 2 Jahre begrenzt. Ab September 2025 soll sie regelmäßig alle 5 Jahre zusammen mit den Kommunalwahlen durchgeführt werden.

Wer sich künftig für die Belange der Älteren in der Stadt Kreuztal einsetzen möchte, kann sich als Kandidatin oder Kandidat für den Seniorenbeirat aufstellen lassen. Die Bewerber müssen am Wahltag das 60. Lebensjahr vollendet und seit mindestens 3 Monaten ihren Hauptwohnsitz in Kreuztal haben. Dabei sind nur Einzelbewerbungen zulässig.

Ihre Wahlbewerbung können Sie nur über einen amtlichen Vordruck einreichen. Diesen erhalten Sie bei der Stadtverwaltung und kann bei Herrn Wied telefonisch, Tel. 02732 51265, oder per E-Mail an r.wied@kreuztal.de angefordert werden.

Der Vordruck wird Ihnen dann mit der Post zugesandt. Die Frist zur Einreichung Ihrer Wahlbewerbung endet am 24. Juli 2023. Der Wahlleiter Stadtrat Patrick Zöller empfiehlt jedoch, die Wahlbewerbung rechtzeitig vor Fristablauf einzureichen, damit evtl. Mängel noch behoben werden können.

Die Auszählung der abgegebenen Stimmen wird am 21. September 2023 erfolgen.

Weitere Infos wo?

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Geschäftsstelle des Seniorenbeirates, Frau Hasenstab, Tel. 02732 51470 oder E-Mail: senioren@kreuztal.de.

Foto: Stadt Kreuztal

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier