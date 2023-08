15. Altenseelbach Open – Simon/Mengel gewinnen die Mixed-Konkurrenz – Christof Brenner bei den Herren A der Dominator

(wS/red) Altenseelbach 02.08.2023 | Nun sind sie schon wieder vorbei, die 15. Altenseelbach Open, das in dieser Region mit 1200 Euro Preisgeld sowie Sachpreisen höchstdotierte Leistungsklassen-Turnier des TV Altenseelbach. Nach neun Turniertagen, an denen das Wetter den Spieler*innen und Turnierdirektor Thorsten Seiler meistens wohlgesonnen war, klang mit der Siegerehrung und der direkt anschließenden Players Night das bunte und kurzweilige Treiben an der Breitelbachstraße aus.

Stolze 110 Meldungen (128 Teilnehmer) – Rekord waren 111 Meldungen in 2017 – waren diesmal eingegangen, in sieben Klassen wurden die Champions gekürt.

Als einziger Spieler verteidigte Henning Schneider (LK 9, TC GW Freudenberg) bei den Herren 60 seinen Titel in einer Hauptrunde. Der hochaufgeschossene Routinier machte im Endspiel mit seinem Gegenüber Meinolf Weber (LK 9, TuS AdH Weidenau) beim 6:1, 6:0-Sieg kurzen Prozess und konnte sich über die Siegprämie von 100 Euro freuen.

Freude herrschte auch beim Turniergastgeber TV Altenseelbach über den Sieg seiner Spielerin Eva-Elena Simon (LK 14) in der Mixed-Konkurrenz, in der mit 250 Euro das höchste Preisgeld einer Konkurrenz gezahlt wurde. An der Seite von Michael Mengel (LK 8, TC Dynamit Nobel) – an Position vier gesetzt – war die aus dem eigenen Nachwuchs hervorgegangene Simon durch einen 6:2, 3:6 und 10:4-Halbfinal-Erfolg ins Endspiel gegen das hessische Duo Anna Pracht (LK 9)/Linus Klahold (LK 10, beide TC Haiger) eingezogen. Diese Partie konnte zum Leidwesen der vielen Zuschauer am Finaltag nicht ausgetragen werden, da Tennisschiedsrichter Klahold eine Partie in der Hessenliga schiedsen musste. Somit ging die Mixed-Krone an Simon und Mengel, die im Vorjahr das Nebenrunden-Finale zu ihren Gunsten entschieden hatten.

Dritter wurde wie in 2022 das Ehepaar Caroline Wagner (LK 8, TV Eiserfeld)/Matthias Wagner (LK 5, TC Oberwerth Koblenz), die Daniel Kolodziej (LK 10, TuS Ferndorf)/Anna Winkler-Döppeler (LK 8, TC Rahrbachtal) mit 6:3, 7:6 bezwangen.

Während Simon den ersten Hauptrunden-Titel ihrer Karriere bei den Altenseelbach Open feiern durfte, trug sich der topgesetzte Christof Brenner (LK 3, TC Bad Ems) bei den Herren A zum zweiten Mal nach 2017 in die Siegerliste ein. Im Endspiel wurde der Herren 30-Regionalligaakteur und Sportlehrer am Neunkirchener Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium von seinem Kontrahenten Martin Voß (Position 4, LK 6, TV Rosenthal) kaum gefordert und siegte mühelos mit 6:3 und 6:0.

In den Anfangsjahren des Turniers hatte Andreas Schmitt (LK 5), damals noch Spitzenspieler in Reihen des TC Wilgersdorf, mehrmals vergeblich versucht, einen Sieg einzufahren, doch jedes Mal scheiterte der Serve-and-Volley-Spezialist an seinem Vorhaben. In 2023 war nun endlich der Zeitpunkt gekommen, wo der jetzt für den SV Gosenbach aufschlagende Schmitt erstmals als Turnierchampion vom Aschecourt gehen durfte. In der Herren 40-Altersklasse musste der Topgesetzte in seinen drei Matches lediglich acht Spiele abgeben. Im Finale musste der an Position zwei gesetzte Martin Voß, wie schon im Herren A-Endspiel, die Dominanz seines Gegners anerkennen. Schmitt behielt mit 6:3 und 6:1 die Oberhand und weiß nun, wie gut sich ein Sieg beim traditionsreichsten LK-Turnier der Region anfühlt.

Weitere Hauptklassensieger*innen wurden bei den Herren B Michel Stader (LK 17, TC Ludwigseck Salchendorf), bei den Damen C Nicole Schläger (LK 17, VfL Kirchen) und bei den Herren 50 Frank Hussing (LK 8, TV Eiserfeld).

Bevor die Players Night ihren geselligen Verlauf nahm, zogen Turnierdirektor Thorsten Seiler und TVA-Präsident Werner Schönau ihre positiven Bilanzen und dankten auch dem befreundeten TV Eiserfeld für die sehr gute Kooperation, da auch mehere Spiele auf dessen Anlage an der Schränke stattfanden.

Seiler resümierte: „Es war wieder eine rundum gelungene Veranstaltung. Insbesondere das Lob der Teilnehmer und Teilnehmerinnen für unseren TV Altenseelbach macht uns stolz. Wir hoffen auf ähnlich tolle Tennistage bei der Neuauflage.“

„Es waren neun Tage großartiger Sport in Altenseelbach mit einem toll motivierten Turnierteam und Glück mit dem Wetter. Mein herzlicher Dank geht an alle Helferinnen und Helfer sowie die Sponsoren. So macht Ehrenamt Freude“, sagte Schönau.

Ergebnisse 15. Altenseelbach Open des TV Altenseelbach:

Herren A-Finale: Christof Brenner (LK 3, TC BW Bad Ems)-Martin Voß (LK 6, TV Rosenthal) 6:3, 6:0

Spiel um Platz 3: Emil Gmel (LK 4, TC Rot-Weß Hagen)-Matthias Wagner (LK 5, TC Oberwerth Koblenz) 7:6, 3:6, 10:3

Herren A-Nebenrunden-Finale: Bastian Spelz (LK 11, TC Siegen)-Linus Klahold (LK 10, TC Haiger) Kampflos-Sieg für Spelz

Spiel um Platz 3: Mike Lotz (LK 16)-Justin Diekert (LK 15, beide TV Altenseelbach) 7:5, 6:3

Herren B-Finale: Michel Stader (LK 17, TC Ludwigseck Salchendorf)-Jörg Hartmann (LK 17, TC Niederschelderhütte) 6:2, 5:7, 10:5

Spiel um Platz 3: Sadik Koyum (LK 18)-Rolf Henrichs (LK 18, beide TV Altenseelbach) Kampflos-Sieg für Koyun

Herren B-Nebenrunden-Finale: Simon Böcking (LK 20)-Samual Knaus (LK 18, beide TV Altenseelbach) 3:6, 6:3, 10:5

Spiel um Platz 3: Steffen Löcherbach (LK 25, TC Siegen)-Tim Keßler (LK 21, SV Gosenbach) 6:2, 6:3

Damen C-Finale: Nicole Schläger (LK 17, VfL Kirchen)-Paula Jagdfeld (LK 19, TC Wilgersdorf) 6:2, 6:2

Spiel um Platz 3: Ira Sartor (LK 18, TuS Eisern)-Hannah Schmidt (LK 18, TC Ludwigseck Salchendorf) 6:2, 6:1

Damen C-Nebenrunden-Finale: Angelina Baldus (LK 23)-Nadine Wiegel (LK 22, beide TV Altenseelbach) 6:0, 6:0

Spiel um Platz 3: Nina Polzin (LK 24, TC Dynamit Nobel)-Neela Marlen Grau (LK 25, TV Altenseelbach) Kampflos-Sieg für Polzin

Herren 40-Finale: Andreas Schmitt (LK 5, SV Gosenbach)-Martin Voß (LK 6, TV Rosenthal) 6:3, 6:1

Spiel um Platz 3: Michael Mengel (LK 8, TC Dynamit Nobel)-Mark Trautes (LK 12, TV Sechshelden) 6:3, 6:2

Herren 40 Nebenrunden-Finale: Daniel Heinz (LK 9, VfL Kirchen)-Florian Schnorrenberg (LK 8, TC Brachbach) 4:6, 6:2, 10:4

Herren 50-Finale: Frank Hussing (LK 8, TV Eiserfeld)-Carsten Hansmann (LK 8, TV Sechshelden) 4:6, 7:6, 10:6

Spiel um Platz 3: Winfried Volk (LK 10, DJK Betzdorf)-Volker Schwarz (LK 12, 1. TC Wahlbach) 6:4, 3:6, 10:4

Herren 50-Nebenrunden-Finale: Martin Schwarzer (LK 12, TC Wilgersdorf)-Zacharias Kaliwianakis (LK 10, TuS Ferndorf) 6:4, 4:6, 12:10

Spiel um Platz 3: Peter Klink (LK 14)-Oliver Höfer (LK 15, beide SV Gosenbach) Kampflos-Sieg für Klink

Herren 60-Finale: Henning Schneider (LK 9, TC GW Freudenberg)-Meinolf Weber (LK 9, TuS AdH Weidenau) 6:1, 6:0

Spiel um Platz 3: Volker Schmidt (LK 8)-Matthias Bieker (LK 13, beide TuS Ferndorf) 6:0, 6:3

Herren 60-Nebenrunden-Finale: Rainer Sommer (LK 9, TV Eiserfeld)-Dr. Madjid Afrahi (LK 10, TC Siegen) Kampflos-Sieg für Sommer

Spiel um Platz 3: Klaus Hohmann (LK 15, TC Siegen)-Peter Bierwirth (LK 16, TV Altenseelbach) 7:5, 6:2

Mixed-Finale: Eva-Elena Simon (LK 14, TV Altenseelbach)/Michael Mengel (LK 8, TC Dynamit Nobel)-Anna Pracht (LK 9)/Linus Klahold (LK 10, beide TC Haiger) Kampflos-Sieg für Simon/Mengel

Spiel um Platz 3: Caroline Wagner (LK 8, TV Eiserfeld)/Matthias Wagner (LK 5, TC Oberwerth Koblenz)-Daniel Kolodziej (LK 10, TuS Ferndorf)/Anna Winkler-Döppeler (LK 8, TC Rahrbachtal) 6:3, 7:6

Mixed-Nebenrunden-Finale: Christian Kneppe (LK 16, TC Ludwigseck Salchendorf)/Ira Sartor (LK 18, TuS Eisern)-Hannah Schmidt (LK 18)/Luca Fabio Kreutz (LK 16, beide TC Ludwigseck Salchendorf) 6:4, 6:7, 11:9

Spiel um Platz 3: Nadine Wiegel (LK 22)/Martin Wiegel (LK 17, beide TV Altenseelbach)-Nina Margeit (LK 19)/Michael Lange (LK 19, beide TC Wilgersdorf) Kampflos-Sieg für Wiegel/Wiegel

Fotos: Thorsten Wroben, TV Altenseelbach

