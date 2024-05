Sportlich Spenden sammeln für das Beratungszentrum „Hörst du mich?“ des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein e.V.

(wS/ca) Siegen 02.05.2024 | Nach dem außergewöhnlichen Erfolg des Stand-Up-Paddling- bzw. SUP-Events im letzten Jahr lädt das

Beratungszentrum „Hörst du mich?“ des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein e.V. am 22. Juni 2024 erneut

dazu ein, an einer geführten Tour über den malerischen Biggesee teilzunehmen und dabei nicht nur jede

Menge Spaß zu haben, sondern auch Gutes zu tun und Spenden zu sammeln.

Die Startgebühren für das diesjährige Event wurden im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduziert, um noch

mehr Menschen die Teilnahme zu ermöglichen. Ob alleine, als Paar, Familie oder Gruppe – bei diesem Event

sind alle willkommen, die Lust auf sportliche Betätigung, Spaß und Spannung haben!

„Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit allen Teilnehmenden einen tollen Tag zu erleben und dabei

einen Beitrag für unsere Arbeit zu leisten", sagt Katharina Jung, Leiterin des Beratungszentrums „Hörst du

mich?". „Unser Ziel ist es, nicht nur Spaß zu haben, sondern auch viele Spenden zu sammeln, um Kinder und

Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen. Alle Einnahmen, also die Startgebühren der

Teilnehmenden, fließen 1:1 in die Arbeit mit den betroffenen Familien, in denen ein Elternteil

lebensbedrohlich erkrankt ist.“

Die Teilnahme ist sowohl mit einem SUP als auch im Kanu möglich. Für diejenigen, die keine eigenen SUPs

besitzen oder mitbringen möchten, stehen Leih-SUPs vor Ort zur Verfügung. Kanus müssen selbst

mitgebracht werden. Die Tour wird von erfahrenen Paddlerinnen und Paddlern geführt und von der DLRG

begleitet. Die Teilnahme erfolgt jedoch auf eigene Gefahr und erfordert SUP-Erfahrungen.

Nach der Tour erwartet alle Teilnehmenden eine Party mit Köstlichkeiten vom Grill und Kaltgetränken.

Außerdem gibt es eine exklusive Verlosung und attraktive Preise zu gewinnen, darunter eine Woche

Camping-Urlaub mit einem Wohnmobil der Hoppmann Campingwelt und ein komplettes SUP-Set von

Windsurfing Siegerland.

Interessierte können sich bis zum 10. Juni 2024 per E-Mail an hoerstdumich@caritas-siegen.de oder

telefonisch unter 0271 236 02 68 anmelden. Weitere Informationen, beispielsweise zu den

Rahmenbedingungen, dem Ablauf und den Startgebühren, finden sich auf www.spendenundpaddeln.de oder

auf www.caritas-siegen.de unter „Aktuelles“.

Foto: Caritas