Taktisch klug und aggressiv: Der TuS Ferndorf will zum Saisonabschluss gegen Aldekerk glänzen

(wS/Red) Ferndorf/Aldekerk 14.05.2024 | Kräfte gesammelt, Ziel im Blick: Sieg gegen Aldekerk fest im Visier

Die Rechnerei, die in Ferndorf ja eigentlich schon beendet wurde, ist in Aldekerk präsent wie nie. Dort schwirren jedem die aktuellen Zahlen durch den Kopf und wie man es anstellen kann, den Ligaverbleib zu sichern.

Denn der steht völlig in den Sternen, da würde auch jede Glaskugel den Geist aufgeben. Aldekerk befindet sich auf dem 12. von 16 Tabellenplätzen, das liest sich erst einmal ganz gut, denn bei der näheren Begutachtung verwirft man diesen Gedanken sehr schnell, denn mit ihren 20 Punkten sind sie nur 1 Punkt vom ersten Abstiegsplatz entfernt. Opladen z.b. befindet sich auf Platz 9 der Tabelle, diese 2 Teams trennen gerade mal 4 Punkte, der Kampf ums pure Überleben hat Einzug gehalten, wer verliert steigt vermutlich ab, so einfach ist das.

Aber das interessiert in Ferndorf nun wirklich niemanden mehr, denn Ceven Klatt und seine Jungs strahlen von ganz oben, sind die Nummer EINS aller 64 Drittligisten und wollen sich förmlich zerreißen, um den auch verdienten Aufstieg in die 2. Liga zu schaffen.

In anderen Foren liest man, dass Aldekerk zu gut ist, um abzusteigen. Ja, sie haben in der Rückrunde Opladen, Haßloch, Rodgau, Düsseldorf, Hanau, Gelnhausen und auch die Bergischen Panther besiegt. Sie haben in Julian Mumme auf Rückraum Mitte einen stehen, der mit 157/2 Toren und mit einem Ø von 5,6 Toren ihr bester Torschütze ist. Das Hinspiel an der holländischen Grenze gewann der TuS überlegen mit 38:23.

Und das wollen sie in der Stählerwiese wiederholen, denn alles andere als einen Heimsieg hat niemand auf dem Zettel stehen.

Man rechnet auch hier mit einer brechend vollen Halle, denn es ist das LETZTE HEIMSPIEL in dieser Saison und das will sicherlich niemand verpassen. Ein paar Sitzplätze auf der Quast-Tribüne (neue Tribüne) und auch Stehplätze auf beiden Tribünen sind noch vorhanden und unter folgendem Link zu buchen:

So, das waren Infos über den Gegner, hören bzw. lesen sie, was der Trainer zum Spiel und zum Gegner zu sagen hat.

CEVEN KLATT: In der Mannschaft von Aldekerk steckt Qualität, das ist aber auch kein Geheimnis. Gerade mit Julian Mumme im Rückraum haben sie einen der überragenden Spieler in der Liga. Was seine individuelle Qualität betrifft, ist er ganz vorne anzusehen. Wenn man es allerdings schafft, seine Kreise einzuengen und zumindest dafür sorgt, dass seine Quote nicht so hoch ist bzw. seine Quote so ist, dass wir damit leben können, nimmt man Aldekerk schon viel weg.

Aldekerk ist für mich eine sehr angriffslastige Mannschaft, und sie müssen schon über 30 Tore werfen, um zu gewinnen – das haben sie in der Vergangenheit oft getan.

Wir haben uns gefragt, was wir dagegen setzen und was bei uns nicht passieren sollte. Das haben wir ja auch im Hinspiel sehr, sehr gut gemacht. Wir wollen aggressiv verteidigen und über das Tempo kommen. Das ist uns in Aldekerk gelungen, und ich hoffe, dass uns das auch am Wochenende beim letzten Heimspiel mit Unterstützung unserer Fans gelingt.

Wir sind fit, wir sind gesund, und wir hatten am Wochenende eine Pause. Wir haben Kräfte gesammelt und die gute Stimmung der letzten Wochen mitgenommen. Wir wollen zu Hause mit den Fans einen schönen regulären Saisonabschluss, was die Heimspielreihe betrifft, feiern. Wir wissen allerdings auch, dass wir noch ein Auswärtsspiel haben, das wir mit unseren Fans und natürlich mit einem Sieg feiern wollen.

Wir werden keine Experimente mehr machen, also kein anderes Deckungssystem oder Ähnliches, sondern versuchen, alles gut zu verteilen, um über 60 Minuten wirklich Tempo gehen zu können und dann in den letzten 10-15 Minuten deutlich stärker zu sein als der Gegner, was das Tempospiel betrifft. Da wir einen vollen Kader haben, können wir die Kräfte auch anders verteilen als in manchen Spielen vorher.

Ich rechne damit, dass Aldekerk mit einer 5:1-Deckung beginnt. Deswegen kann es sein, dass wir zu Beginn des Spiels anders aufstellen werden, aber das betrifft nur eine Position, der Rest wird wie gewohnt stattfinden.

Bericht/Grafik/Foto: Peter Trojak

