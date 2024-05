Sabrina R. aus Bochum gewinnt 10.000 EUR und feiert den großen Gewinn der Krombacher Cash-Korken-Aktion

(wS/kro) Kreuztal – Krombach 17.05.2024 | Wie viele Zacken hat eigentlich ein Kronkorken? Als William Painters am 19. Mai 1891 das Patent für seine Erfindung des Kronkorkens angemeldet hat, waren es noch 24. Heute sind die Flaschenhälse dünner als früher und somit ist die Anzahl der Zacken auf 21 gesunken. Die Anmeldung des Patentes ist gleichzeitig auch der Grund dafür, dass am 19. Mai der Tag des Kronkorkens gefeiert wird. In Bochum gab es schon kurz vorher einen guten Grund zu feiern. Dort wurde eine Flasche mit einem ganz besonderen Kronkorken geöffnet.

Erste Gewinnerin der Krombacher Cash-Korken-Aktion 2024

Seit diesem Monat läuft wieder die Krombacher Cash-Korken-Aktion und es gibt bereits die erste Gewinnerin. Sabrina R. aus Bochum hat mit 10.000 EUR den ersten großen Gewinn der Aktion erzielt. Und das wird nicht der einzige bleiben. Noch bis September gibt es neben Sofortgewinnen im Wert von mehr als 10 Millionen EUR zusätzlich 20 wöchentliche Sonderauslosungen von jeweils 10.000 EUR.

Neues Jahr, neues Gewinnglück

Auch in diesem Jahr sind die Chancen hoch bei der Krombacher Cash-Korken-Aktion zu gewinnen – und die Mechanik dahinter leicht erklärt: Ein Krombacher Produkt kaufen und den Kronkorken auf einen der begehrten Gewinncodes untersuchen. Die Chancen auf einen unverhofften Geldgewinn stehen dabei gut, da an der diesjährigen Aktion wieder alle bekannten und natürlich auch die neuen Produkte Krombacher AlmRadler und Krombacher NaturRadler o,0%, teilnehmen. Seit diesem Jahr können die Gewinncodes nicht nur auf der Aktionswebsite eingegeben werden, sondern auch in der Krombacher+ App. Zusätzlich nehmen alle registrierten Gewinner:innen automatisch an allen 20 wöchentlichen Sonderverlosungen von jeweils 10.000 EUR teil.

Die Gewinnstaffelung

Die diesjährige Gewinnpyramide sorgt für eine Vielzahl an Sofortgewinnen. Die Gewinne staffeln sich dabei wie folgt: 10 Mio. x 1 EUR, 50.000 x 5 EUR, 1.000 x 100 EUR, 10 x 10.000 EUR und 1 x 250.000 EUR. Zusätzlich gibt es im gesamten Aktionszeitraum von Mai bis September 20 x 10.000 EUR zu gewinnen. Weitere Informationen zur Sonderaktion Krombacher Cash-Korken unter: Krombacher Cash-Korken

Krombacher Cash-Korken-Aktion 2024