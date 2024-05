Feuerwehreinsatz in Wenden-Ottfingen: Wohnhaus in Flammen

(wS/red) Kreis Olpe – Wenden 17.05.2024 | Ein Wohnhausbrand hält seit den frühen Morgenstunden die Feuerwehr im Kreis Olpe in Atem. Zahlreiche Einsatzkräfte kämpfen gegen ein Feuer in der Straße „Vorm Löh“ in Wenden-Ottfingen.

Schon bei der Anfahrt war eine große Rauchentwicklung über einem Wohnhaus sichtbar. Die Einsatzkräfte alarmierten sofort zusätzliche Unterstützung. Beim Eintreffen vor Ort schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl des Hauses. Mit einem massiven Außenangriff sowie zwei Drehleitern bekämpfen die Feuerwehrleute die Flammen, während anfänglich auch ein Innenangriff durchgeführt wurde.

Nach ersten Informationen musste eine Person vom Rettungsdienst behandelt werden. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Der Einsatz ist noch im Gange, und es wird erwartet, dass es im Laufe des Vormittags in Ottfingen zu leichten Verkehrsbehinderungen kommen kann.

Weitere Informationen werden folgen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!