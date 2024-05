Glascontainer in Lützeln und Lippe an neuem Standort

(wS/bu) Burbach 16.05.2024 | In Lützeln und Lippe steht jeweils ein Umzug an. In beiden Fällen wechseln große Glascontainer ihre Standorte. Am Feuerwehrgerätehaus in Lützeln, In den Weiden 27, stehen bereits zwei Behälter, getrennt für Weiß-, Grün- und Braunglas. Dort werden künftig auch die Container aus der Hermannswiese stehen. Hier wird es also nur noch einen zentralen Sammelpunkt für das gesamte Dorf geben.

Die beiden Glascontainer Vor den Hasseln auf der Lippe finden auf dem Parkplatz oberhalb des Friedhofs in der Hofgartenstraße einen neuen Platz. Die Möglichkeit des unterjährigen Umzuges innerhalb Lippes war im Abfallkalender 2024 bereits angekündigt worden. Alternativ stehen weiterhin die Glascontainer auf dem Parkplatz des Siegerland-Flughafens zur Verfügung.

In die Glascontainer dürfen eingeworfen werden: Einwegflaschen und Gläser, die frei von Keramik (Ton) und Porzellan sind (ohne Verschlüsse). Die an den Altglas-Containern angebrachten Sortierhinweisen (Weiß-, Braun- und Grünglas) und Einwurfzeiten sind zu beachten.

Die Glasscontainer in Lippe stehen künftig am Parkplatz oberhalb des Friedhofs (obere Fotos), in Lützeln gibt es nur noch einen zentralen Sammelplatz am Feuerwehrgerätehaus (untere Fotos).

Foto: Gemeinde Burbach

