Urkundenverleihung mit NRW-Verkehrsminister: Jan König neuer kommunaler Mobilitätsmanager in Siegen

(wS/si) Siegen 07.07.2025 | Jan König, Mitarbeiter der städtischen Umwelt- und Klimaabteilung der Stadt Siegen, startet auf der Stelle der Kommunalen Mobilitätsmanagers. Zuvor hat er erfolgreich den Lehrgang für Kommunales Mobilitätsmanagement beim Zukunftsnetz Mobilität NRW abgeschlossen. Jetzt (Donnerstag, 26. Juni) fand die feierliche Urkundenverleihung mit NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer in Düsseldorf statt.

Sein Abschluss als Kommunaler Mobilitätsmanager ist ein wichtiger Schritt für die zu-kunftsorientierte Verkehrsentwicklung in Siegen. „Die Anforderungen an unsere Städte verändern sich – nicht zuletzt durch den Klimawandel, neue Mobilitätsbedürfnisse und den Wunsch nach mehr Lebensqualität. Mit Jan König haben wir eine weitere qualifizierte Fachkraft in unseren Reihen, die das nötige Wissen mitbringt, um diese Herausforderungen strategisch anzugehen“, sagte Bürgermeister Steffen Mues.

Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der Förderung nachhaltiger Mobilitätsformen – besonders für Bevölkerungsgruppen, die kein eigenes Auto nutzen, wie Kinder, Ältere oder Haushalte mit geringem Einkommen. Der Fokus liegt unter anderem auf dem Ausbau des Fuß- und Radverkehrs sowie der Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs.

„Gute Mobilität darf keine Frage des Geldbeutels oder Alters sein. Unser Ziel ist es, allen Siegenerinnen und Siegenern sichere und selbstbestimmte Wege im Alltag zu ermöglichen – auch ohne eigenes Auto“, so Jan König.

Ein Fokus liegt auf der Mobilität im schulischen Umfeld: Die Verkehrssicherheit soll verbessert, das Elterntaxi-Aufkommen reduziert und die Infrastruktur für Fahrräder – etwa durch mehr Abstellanlagen an Schulen, Sportstätten oder öffentlichen Einrichtungen – ausgebaut werden. Zudem ist die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzteilkonzept Mobilität ein zentraler Bestandteil von Königs Arbeit – sie liefert konkrete Schritte hin zu einer klimafreundlichen Verkehrsentwicklung in Siegen.

Der Lehrgang zum Kommunalen Mobilitätsmanagement wird vom Zukunftsnetz Mobilität NRW in Kooperation mit dem NRW-Verkehrsministerium angeboten. Er vermittelt praxisnahes Wissen, um Mobilitätsplanung als ressortübergreifende Aufgabe in Kommunen strategisch zu verankern.

Bei der Übergabe der Urkunde (v.l.): NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer, Jan König und Christoph Overs, Geschäftsstellenleiter Zukunftsnetz Mobilität NRW

Foto: Ministerium für Verkehr NRW/Caroline Seidel