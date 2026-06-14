Baustellen in Siegen: Diese Straßen sind in der 25. Kalenderwoche gesperrt

(wS/si) Siegen 14.06.2026 | Die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Siegen hat die Baustellen-Wochenmeldung für die 25. Kalenderwoche 2026 veröffentlicht. In mehreren Stadtteilen kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. wirSiegen.de gibt einen Überblick.

Siegen-Mitte: Gießereistraße weiterhin voll gesperrt

Im ersten Bauabschnitt der Kanal- und Sanierungsmaßnahme in der Gießereistraße gilt seit dem 4. Mai eine Vollsperrung zwischen Hausnummer 16 und dem Ernstweg. Auch der Einmündungsbereich Gießereistraße/Ernstweg ist voll gesperrt, bleibt jedoch für Fußgänger passierbar. Der erste Bauabschnitt soll Ende Juni 2026 abgeschlossen sein. Zuständig ist die ARGE Gießereistraße (Baustra – Heinrich Weber) im Auftrag der Universitätsstadt Siegen und des Entsorgungsbetriebs der Stadt Siegen.

Siegen-Mitte: Schußwende ab 22. Juni gesperrt

Ab dem 22. Juni wird die Schußwende wegen Sanierungsarbeiten an der Pflasteroberfläche für voraussichtlich eine Woche für alle Verkehrsteilnehmer voll gesperrt. Fußgänger werden gebeten, über die Axeswende auszuweichen. Bauende ist der 29. Juni 2026. Ausführendes Unternehmen ist die Firma Schneiderbau GmbH im Auftrag der Westnetz GmbH.

Siegen-Achenbach: Talbrücke Achenbach – Einschränkungen bis 2027

An der Talbrücke Achenbach läuft seit dem 3. Juli 2024 eine lang andauernde Baumaßnahme des Landesbetriebs Straßenbau NRW. Die rechte Fahrspur in Richtung Autobahn ist gesperrt, eine Fahrspur bleibt befahrbar. Die Gesamtmaßnahme dauert voraussichtlich bis 2027.

Siegen-Breitenbach: Netphener Straße voll gesperrt

In der Netphener Straße führt der Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen seit dem 4. Mai Kanalbauarbeiten durch. Grund ist die Erweiterung eines Mischwasserkanals. Die Straße ist ab Hausnummer 20 bis Am Steinwald voll gesperrt. Bauende ist der 17. Juni 2026. Ausführendes Unternehmen ist die Firma Wirth Bau GmbH.

Siegen-Eiserfeld/-Eisern: Freiengründer Straße und Rensbachstraße

Die Sanierungsarbeiten an der Freiengründer Straße im Bereich Waldhaus Schränke, die seit dem 13. April laufen, werden unter Vollsperrung fortgeführt. Eine Umleitung ist über Neunkirchen, Wilden, Wilnsdorf, Rinsdorf, Eisern und Eiserfeld eingerichtet. Zusätzlich gilt in der Rensbachstraße in Siegen-Eisern zwischen der Zufahrt zum Sportplatz und der Einmündung Freiengründer Straße eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Eisern. Der untere Teil der Rensbachstraße zwischen Sportplatz und Eiserntalstraße ist weiterhin regulär befahrbar. Bauende ist der 26. Juni 2026. Ausführendes Unternehmen ist die Firma Heinrich Weber Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG im Auftrag des Landesbetriebs Straßenbau NRW.

Siegen-Eiserfeld/-Niederschelden: Bühltunnel kurzzeitig gesperrt

Wegen Wartungsarbeiten wird der Bühltunnel in der Hüttentalstraße/B 62 vom 23. Juli 2026 (20 Uhr) bis zum 24. Juli 2026 (5 Uhr) voll gesperrt. Ausführendes Unternehmen ist die GVT-Gesellschaft für Verkehrstechnik mbH im Auftrag der SPIE Building Technology Automatic & Traffic GmbH.

Siegen-Gosenbach: Oberschelder Straße halbseitig gesperrt

An der Oberschelder Straße in Höhe Hausnummer 32 gilt seit dem 31. März 2021 wegen Sanierungsarbeiten an einer Stützmauer eine halbseitige Fahrbahnsperrung auf einer Länge von rund 30 Metern. Ein Bauende ist noch nicht absehbar. Zuständig ist die Universitätsstadt Siegen.

Siegen-Kaan-Marienborn: Mehrere Maßnahmen gleichzeitig

Im Stadtteil Kaan-Marienborn laufen gleich mehrere Baustellen parallel. Am 19. Juni wird die Straße „Am Breitenbach“ im Bereich der Bahnunterführung ab etwa 13.30 Uhr wegen Glasfaserarbeiten voll gesperrt (Firma Schneiderbau GmbH / Westnetz GmbH).

In der Hauptstraße kommt es vom 22. bis 26. Juni jeweils nachts zwischen 21 und 5 Uhr zu einer Vollsperrung zwischen Hausnummer 20 und 29 am Eisenbahnviadukt in Höhe der Irle-Brauerei. Grund sind Brückeninstandsetzungsarbeiten der DB InfraGO AG. Eine Umleitung über den Brüderweg und den Kichtaler Weg wird eingerichtet. Fußgänger können die Baustelle jederzeit passieren.

Ebenfalls in der Hauptstraße ist vom 22. bis voraussichtlich 29. Juni zwischen den Einmündungen Am Rain und Rehbachstraße eine halbseitige Fahrbahnsperrung wegen Glasfaserarbeiten eingerichtet. Eine Lichtsignalanlage regelt den Verkehr (Schneiderbau GmbH / Westnetz GmbH).

Der Kreuzungsbereich Hauptstraße/Brüderweg ist noch bis zum 19. Juni für Straßensanierungsarbeiten halbseitig gesperrt, ebenfalls mit Lichtsignalanlage. Ausführendes Unternehmen ist die Firma Franz Dirk Zarmutek Straßen- und Tiefbau Wilnsdorf im Auftrag der Universitätsstadt Siegen.

Siegen-Obersetzen: Glasfaserausbau mit Sperrungen

Im Rahmen des Glasfaserausbaus in Obersetzen ist die Setzetalstraße vom 17. bis 22. Juni zwischen der Einmündung Buschhütter Straße und Hausnummer 4a voll gesperrt. Eine Umleitung über die Straße „Unterm Steimel“ ist eingerichtet. Zusätzlich ist die Unglinghäuser Straße im Einmündungsbereich Grubenwiese am 15. und 16. Juni zeitweise voll gesperrt. Ausführendes Unternehmen ist jeweils die Firma Schneiderbau GmbH im Auftrag der Westnetz GmbH.

Siegen-Seelbach: Freudenberger Straße – Fahrspureinengung

In Höhe des Seelbacher Weihers (nach Hausnummer 671) gilt seit September 2023 eine Fahrspureinengung wegen des Neubaus einer Zufahrt. Ein Bauende ist nicht bekannt. Zuständig ist die Firma GVT GmbH.

Siegen-Trupbach: Walzenweg voll gesperrt

Wegen Arbeiten an einer Wasserleitung ist der Walzenweg in Höhe der Firma Leonhard Breitenbach GmbH seit dem 9. März voll gesperrt. Bauende ist voraussichtlich Ende Juni 2026. Ausführendes Unternehmen ist die Firma Loos Bauunternehmung GmbH & Co. KG im Auftrag der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH.

Siegen-Weidenau: Gleich drei Baustellen

Im Güterweg kommt es noch bis voraussichtlich 20. Juni zu zeitweisen Vollsperrungen zwischen Hausnummer 6 und der Grillhütte am Tiergarten wegen Straßensanierungsarbeiten (Heinrich Weber Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG / Universitätsstadt Siegen).

Im Hagedornweg laufen seit dem 1. Juni Wasserleitungsarbeiten der Siegener Versorgungsbetriebe. Die Straße ist ab Hausnummer 1 abschnittsweise voll gesperrt. Bauende ist voraussichtlich Januar 2027 (Firma Fritz Herzog AG).

Im Stockweg beginnt am 22. Juni für rund zwei Wochen eine Vollsperrung zwischen der Einmündung Schultestraße und dem Kreuzungsbereich Giersbergstraße/Obere Dorfstraße/Tiefenbacher Straße wegen Glasfaserausbaus. Eine Umleitung über die Engsbachstraße und Am Kornberg wird eingerichtet. Bauende ist Anfang Juli 2026 (Firma Lehnen GmbH & Co. Bauunternehmung KG / Westnetz GmbH).

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