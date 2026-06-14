Pfarrfest in Dreis-Tiefenbach: Kirchengemeinde feiert 100-jähriges Jubiläum

(wS/ar) Netphen Dreis-Tiefenbach 14.06.2026 | Die katholische Kirchengemeinde Namen Jesu Dreis-Tiefenbach lädt am Sonntag, 28. Juni, herzlich zum diesjährigen Pfarrfest ein. Besonders festlich wird das Pfarrfest in diesem Jahr, denn gleichzeitig wird ein rundes Jubiläum gefeiert: das 100-jährige Bestehen der Pfarrvikarie.

Auf einen Blick

📅 Sonntag, 28. Juni 2026

⏰ Ab 10:30 Uhr, Ende gegen 18 Uhr

📍 Rund um die Kirche in Dreis-Tiefenbach

👥 Eintritt frei, familienfreundliche Preise

Familiengottesdienst zum Auftakt

Los geht es um 10:30 Uhr mit einem Familiengottesdienst. Im Anschluss sorgt der Spielmannszug Sankt Josef mit einem Frühschoppenkonzert für musikalische Unterhaltung. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Neben Spezialitäten vom Grill wird ein abwechslungsreiches Salatbuffet angeboten.

Großes Programm für Kinder

Ab 13:30 Uhr treten die Nachwuchs-Musiker des Spielmannszuges auf dem Kirchplatz auf – begleitet von Kaffee und Kuchen. Um 14:00 Uhr startet das Kinderprogramm rund um die Kirche und in der Jugendeinrichtung. Gestaltet von Kindertagesstätte, Bücherei, KOT und Pfadfindern, erwartet die jüngsten Besucher in diesem Jahr auch eine Schnitzeljagd. Eine Hüpfburg lädt zusätzlich zum Spielen und Toben ein. Um 15:00 Uhr folgt der Auftritt der Kita-Kinder.

Gemütliches Beisammensein bis zum Abend

Am Nachmittag werden auf dem Kirchplatz Kaffee, Kuchen und frisch gebackene Waffeln angeboten. Zahlreiche Tische und Bänke bieten Gelegenheit zu gemütlichem Beisammensein und anregenden Gesprächen. Gegen 18 Uhr endet das Fest.

Die Kirchengemeinde freut sich auf Gäste aus allen Ortschaften und Konfessionen. Alle sind eingeladen, ein ungezwungenes Miteinander in angenehmer Atmosphäre zu familienfreundlichen Preisen zu genießen.