Saubere Sache mit Herz: „Gemeinsam für Geisweid & Klafeld“ ruft zum Mitmachen auf

(wS/red) Siegen – Geisweid 14.06.2026 | Ein sauberer Stadtteil und ein starkes Miteinander – dafür wollen am Samstag, 27. Juni 2026, Menschen aus Geisweid und Klafeld gemeinsam anpacken. Unter dem Motto „Gemeinsam für Geisweid & Klafeld“ laden der Bezirksausschuss Geisweid und die religiösen Gemeinden des Stadtteils zu einer großen Aufräumaktion ein. Das Besondere daran: Christliche und muslimische Gemeinden sowie weitere Vereine und gesellschaftliche Akteure ziehen an einem Strang.

Eine Initiative, die verbindet

Ins Leben gerufen wurde die Initiative von Kürsat Özcan, dem Vorsitzenden des Bezirksausschusses Geisweid, gemeinsam mit allen religiösen Gemeinden aus Geisweid. Ziel ist es, Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Kultur für ein gemeinsames Engagement im Stadtteil zusammenzubringen – und zugleich ein sichtbares Zeichen für Zusammenhalt, Verantwortung und gelebtes Miteinander zu setzen. Die drei Leitworte der Aktion bringen es auf den Punkt: aufräumen, respektieren, miteinander.

Worum es bei der Aktion geht

Am 27. Juni wird gemeinsam Müll gesammelt und der Stadtteil ein Stück sauberer gemacht. Treffpunkt ist um 10:00 Uhr der Haupteingang des Rathauses Geisweid (Richtung Parkplatz Lindenplatz). Rund zwei Stunden lang, bis circa 12:00 Uhr, sind die Helfenden im Einsatz. Müllsäcke und Greifzangen werden gestellt; wer kann, bringt eigene Handschuhe mit.

Breites Bündnis trägt die Aktion

Hinter „Gemeinsam für Geisweid & Klafeld“ steht ein breites Bündnis: Christliche und muslimische Gemeinden sowie weitere gesellschaftliche Akteure setzen die Aktion gemeinsam um. Auf dem Flyer werden als Unterstützer unter anderem aufgeführt: das Islamische Gemeindezentrum Siegen (IGZ), die Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Klafeld, die Freie evangelische Gemeinde Siegen-Geisweid, die katholischen Pfarreien St. Joseph und St. Marien, das Alevitische Kulturzentrum sowie „Kirche für Siegen“. Gemeinsam wollen sie zeigen, dass Vielfalt und Zusammenhalt in Geisweid und Klafeld keine Gegensätze sind.

Gemeinsames Grillen zum Abschluss

Nach getaner Arbeit darf gefeiert werden: Ab etwa 12:00 Uhr lädt die Initiative zu einem gemeinsamen Grillen bei kalten Getränken ein. Treffpunkt ist der Kloawender Garten am Jugendtreff Geisweid (Hüttenstraße 14, 57078 Siegen). So wird aus dem Arbeitseinsatz ein geselliges Miteinander.

Mitmachen ausdrücklich erwünscht

Eingeladen sind alle, die sich für ihren Stadtteil starkmachen möchten – unabhängig von Herkunft, Religion oder Kultur. „Jede helfende Hand macht den Unterschied“, heißt es von den Veranstaltern. Um besser planen zu können, bitten die Organisatoren um eine kurze Anmeldung bei Kürsat Özcan unter der Telefonnummer 0176 56128025.

Das Team hinter ‚Gemeinsam für Geisweid & Klafeld‘ bei einem gemeinsamen Treffen

Auf einen Blick

Anmeldung: Kurze Rückmeldung erbeten bei Kürsat Özcan, Tel. 0176 56128025

Was: Gemeinsame Aufräumaktion „Gemeinsam für Geisweid & Klafeld“ mit anschließendem Grillen

Wann: Samstag, 27. Juni 2026, 10:00 bis ca. 12:00 Uhr

Treffpunkt: Haupteingang Rathaus Geisweid (Richtung Parkplatz Lindenplatz)

Mitbringen: Wenn möglich eigene Handschuhe; Müllsäcke und Greifzangen werden gestellt

Im Anschluss: Gemeinsames Grillen ab ca. 12:00 Uhr im Kloawender Garten am Jugendtreff Geisweid (Hüttenstraße 14, 57078 Siegen)