NRW-Naturparke laden zu kostenfreien Aktionen ein Besondere Führung im Museum Wilnsdorf

(wS/wi) Wilnsdorf 17.05.2024 | Im Schein der Taschenlampe geht es auf Zeitreise durch die Geschichte

Mal ehrlich: Kennen Sie einen der zwölf Naturparke in NRW?

Naturparke sind laut Bundesnaturschutzgesetz großräumige Schutzgebiete, die der nachhaltigen Erholung dienen, Aufgaben des Naturschutzes erfüllen und ebenso die Umweltbildung und die Regionalentwicklung fördern. Die zwölf Naturparke machen immerhin rund 45 Prozent der gesamten Landesfläche aus.

Am 25. und 26. Mai lädt die Veranstaltung „Naturparke24 –das lange Wochenende der Naturparke in Nordrhein-Westfalen“ Familien und Naturfreunde zum Entdecken der Vielfalt dieser nordrhein-westfälischen Naturparke ein. Auch im Naturpark Sauerland Rothaargebirge, der sich auf den Kreis Olpe, weite Teile des Hochsauerlandkreises, des Märkischen Kreises und des Kreises Siegen-Wittgenstein verteilt, können Jung und Alt die Welt der Naturparke erleben.

So steht am Samstag, den 25. Mai, im Museum Wilnsdorf eine faszinierende Zeitreise durch die Geschichte auf dem Programm. Sobald die letzten BesucherInnen gegangen sind und das Licht in den Ausstellungsräumen gelöscht ist, wird es im Dunkelmuseum Wilnsdorf spannend. Im Schein der Taschenlampe können große und kleine Gäste dann den Spuren der Erdgeschichte von der Steinzeit über die antiken Hochkulturen bis ins Mittelalter folgen. Hier glitzert ein Schmuckstück, dort beeindruckt eine Wandmalerei – beim Rundgang ergeben sich neue Blicke auf das Museum und seine Exponate. Begleitet wird die Führung durch Museumsleiterin Dr. Corinna Nauck, die unterwegs viel Wissenswertes berichtet und zugleich informativ wie unterhaltsam die Weltgeschichte vermittelt.

Kommen Sie also mit auf eine „Reise durch die Zeit“ (Führungen um 18 und 20 Uhr). Interessierte können sich bis zum 24. Mai auf naturparke24.de für die kostenfreie Aktion anmelden.



Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!