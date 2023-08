August-Stöberei in der Stadtbücherei: „Mit uns wird es heiß!“

(wS/hi) Hilchenbach 03.08.2023 | Sommer, Sonne, Hitzewetter. Am Strand dösen, grillen oder die Seele baumeln lassen – die warmen Monate laden dazu ein. Wer möchte sich nicht bei strahlendem Sonnenschein mit einem Eis abkühlen? Eine Runde im Park drehen und den Abend im Sonnenuntergang ausklingen lassen – wie schön wäre das!

„Nach einem nassen, verregneten Juli fragt man sich jedoch, wo dieser Sommer bleibt. Man könnte meinen, dass wir die ,Hitze‘ schon vermissen – ganz anders als die Menschen in Südeuropa. Waldbrände, lodernde Feuer mit zerstörerischer Kraft, haben katastrophale Folgen für Mensch und Natur. Auch Vulkane oder Hitze- Gewitter zeigen: Die ,Hitze‘ hat auch ihre Schattenseite“, sagt Büchereileiterin Birgit Latz.

Das Thema „Hitze“ begegnet einem in vielen Momenten und Lebensphasen. Die „rote Wand“ in der Stadtbücherei Hilchenbach bietet im August alles, was das Thema mit sich bringt. Passend zum „Ice in the sunshine“ finden sich Romane zu Sommer, Sonne, Schwimmbad. Krimis bei flirrender Hitze jagen als Abkühlung einen kalten Schauer über den Rücken. Natürlich darf auch der Ratgeber zum Umgang mit Hitzewallungen nicht fehlen. „Hitze“ von A bis Z – von der heißen Liebe bis zu Vulkanen: Eine kreative Auswahl an hitzebeständigen Medien informiert und unterhält, hier bleiben keine Wünsche offen.

„Mit uns wird der Sommer wieder heiß! Kommen Sie gerne vorbei und lassen Sie die Seele baumeln. Natürlich berät unser Team Sie gerne zu weiteren Zeitschriften, Hörbüchern, Filmen, Romanen oder eBooks zum Thema. Wir freuen uns auf Sie und beraten Sie gerne“, lädt das Büchereiteam zu einem Besuch in der Wilhelmsburg ein. Zeit zum Stöbern ist montags und dienstags von 13:00 bis 17:00 Uhr, mittwochs von 10:00 bis 12:00 Uhr, donnerstags von 13:00 bis 18:00 Uhr, freitags von 10:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 17:00 Uhr.

