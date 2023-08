Das Kulturforum Netphen e. V. präsentiert: Küstenkrimi-Lesung „Den Letzten beißen die Robben“ mit Regine Kölpin

(wS/ne) Netphen 22.08.2023 | Eine frische Brise von der Nordsee, ein kurioses und liebenswertes Ermittlerteam und ein toter Hobby-Schauspieler: Davon handelt der im Jahre 2022 erschienene Küstenkrimi „Den Letzten beißen die Robben“ von Bestseller-Autorin Regine Kölpin.

Die Lesung findet am Sonntag, den 03.09.2023, um 17:30 Uhr im Feinkostgeschäft „Genußvoll“ in der Lahnstr. 44, Netphen statt. Stilecht gibt es ein Fischbrötchen nach Wahl (vegetarische Alternative vorhanden) für jeden Gast.

Für kalte und warme Getränke sorgt das Team vom „Genußvoll“. Lauschen & genießen lautet das Motto an diesem Sonntag!



Vorverkauf im Kulturbüro Stadt Netphen unter Tel.: 02738 603 111 oder per Mail an kulturbuero@netphen.de und in der Buchhandlung Weinaug (Lahnstr. 60, 57250 Netphen)

Eintritt inklusive Fischbrötchen bzw. Alternative: Vorverkauf 16 €, Abendkasse 18 €