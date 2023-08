Examen am Pflegebildungszentrum der Diakonie in Südwestfalen – Andacht, Grußworte und Glückwünsche: Feierstunde für 22 Absolventen

(wS/dia) Siegen 30.08.2023 |Weit über 2500 Stunden in der Praxis, 65 Wochen theoretische Ausbildung und Einsätze auf zehn verschiedenen Stationen: All das haben 22 Absolventen des Pflegebildungszentrums der Diakonie in Südwestfalen mit Bravour gemeistert.

Sie haben ihr Examen bestanden und sind nun examinierte Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner. Ihnen zu Ehren gab es eine Feierstunde in der Cafeteria des Diakonie Klinikums Jung-Stilling.

Bewegend war der Abschied, vor allem für die Kursleiterin Judith Klos. Insbesondere hob sie in ihrem Grußwort den Fleiß und die Ausdauer ihrer ehemaligen Schüler hervor und lobte: „Sie haben das Herz am rechten Fleck. Und das ist genau das, was Sie so auszeichnet.“ Die Bedingungen, unter denen die angehenden Pflegefachleute ihre Ausbildung meistern mussten, waren gerade zu Beginn nicht einfach, wie Schulleiter Frank Fehlauer resümierte: „Mit Masken und Tests wurde in der Pandemie gestartet. Teilweise mussten wir den Unterricht ins Homeschooling verlegen. Eine Herausforderung für Sie – aber auch für uns Lehrkräfte.“ Doch die Schüler bewiesen Durchhaltevermögen: „Und nun wurden sie mit außerordentlich guten Prüfungsergebnissen belohnt“, so Fehlauer.

Seinen Worten schloss sich Klinikum-Verwaltungsdirektor Jan Meyer an. Ihn freute es besonders, dass 15 der frisch Examinierten dem Klinikum an den beiden Standorten in Siegen und Freudenberg treu bleiben. Meyer: „Je mehr wir werden, desto angenehmer wird es für jeden einzelnen Mitarbeiter.“ Auch Pflegedirektor Sascha Frank freut sich auf die Zusammenarbeit mit den 15 neue Mitarbeitenden: „Wir sind froh darüber, Sie bei uns zu haben, weil Sie uns als Menschen wichtig sind.“

Glückwünsche überbrachte zudem Daniel Schuhmacher von der Mitarbeitervertretung. Ihm schloss sich die Andacht von Dirk Hermann (Diakonisches Profil) an, die den offiziellen Teil des Abends beendete. Nach dem gemeinsamen Essen blieb noch Zeit für entspannte Gespräche, bevor die Examinierten ihren großen Tag in der Siegener „Hammerhütte“ ausklingen ließen.

Das Examen bestanden haben Birgül Demir, Neil Heinacher, Zoe Kellermeyer, Karolina Masna, Marina Matiushenkova, Feruzan Saliaj, Luis Szabó, Cemre Ulusal (alle Siegen), Kaltrina Beqiri (Hilchenbach), Andra-Stefania Cirstoiu, Ketlyn Ferreira da Silva, Lisa Henigin, Christina Müller (beide Wilnsdorf), Vanessa Leis (Niederfischbach), Patrizia Marczak (Lennestadt), Lara-Marie Michel (Wallmenroth), Emely Misch (Burbach), Svea Stahl (Morsbach), Lea Tielmann (Emmerzhausen), Jessica Wohlfahrt (Freudenberg) sowie Anna Shevchenko und Milena Aderhold vom Kooperationspartner, dem Vamed-Klinikum in Bad Berleburg.

Festakt für die Examinierten: Schulleiter Frank Fehlauer (rechts), gratulierte dem Kurs 139 des Pflegebildungszentrums der Diakonie in Südwestfalen.

Foto: Diakonie