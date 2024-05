49-jähriger Radfahrer von unbekannten Mann in Dortmund mit Messer schwerverletzt: Mordkommission eingerichtet

(wS/ots) Dortmund 19.05.2024 | Am 18. Mai 2024 kam es gegen 09:10 Uhr in Hamm (Westentor) zu einem versuchten Tötungsdelikt. Dabei wurde ein 49-jähriger Radfahrer von einem unbekannten männlichen Täter, am dortigen Busbahnhof, aus bisher unklaren Gründen mit einem Messer schwer verletzt. Der unbekannte Täter ist bislang flüchtig. Der 49-jährige Radfahrer wurde schwer verletzt in ein Dortmunder Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht.

Eine Mordkommission aus Dortmund wurde eingerichtet und führt die weiteren Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Dortmund.

Der flüchtige Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- Südländischer Phänotyp - männlich - Zwischen 20-30 Jahre alt - Dunkler Hautteint - 170-175cm - Hagere Erscheinung - Kurze, schwarze Haare

Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem flüchtigen Täter machen können, werden gebeten sich bei dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidium Dortmunds unter der Telefonnummer (0231) 132-7441 oder bei einer nahe gelegenen Polizeidienststelle zu melden.



