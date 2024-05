Verkehrsunfall in Freudenberg: Leichtverletzte bei Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

(wS/red) Freudenberg 19.05.2024 | ERSTMELDUNG | Am Sonntagabend gegen 22:20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Siegener Straße/Kreuztaler Straße/Peimbachstraße, der den Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei erforderte. Bei einem Abbiegevorgang kollidierten ein Opel und ein Seat miteinander. In beiden Fahrzeugen befanden sich jeweils zwei Personen.

Die schnell an der Einsatzstelle eintreffenden Kräfte der Feuerwehr Freudenberg stellten den Brandschutz sicher, leuchteten die Unfallstelle aus und streuten auslaufende Betriebsstoffe ab. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die vier beteiligten Personen. Nach ersten Angaben wurden drei Personen glücklicherweise nur leicht verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und ist mit der Unfallaufnahme beschäftigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

