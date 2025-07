Schlägerei am Sportplatz Obersetzen: Polizei rückt mit mehreren Streifenwagen an

(wS/red) Siegen 05.07.2025 | Am Samstagabend kam es gegen 21 Uhr zu einem Polizeieinsatz am Sportplatz Obersetzen an der Buschhütter Straße. Hintergrund war eine gemeldete Schlägerei unter mehreren Personen, wodurch zunächst unklar war, wie viele Beteiligte und Verletzte es gab. Die Polizei rückte daher mit mehreren Streifenwagen zur Einsatzstelle aus. Auch der Rettungsdienst war vor Ort.

Nach ersten Informationen der Polizei war es zu Streitigkeiten zwischen Spielern zweier Mannschaften gekommen. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll eine Person verletzt worden sein. Die Stimmung habe sich jedoch schnell wieder beruhigt, sodass der Polizeieinsatz zügig beendet werden konnte.

Die Polizei hat Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und dem Ablauf des Vorfalls aufgenommen. Solche Reibereien hat die ältere Generation auf dem Sportplatz früher wohl auch schon erlebt – nur ohne Handy, um die Polizei zu rufen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de