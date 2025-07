Dahlbruch feiert 125 Jahre Feuerwehr – Ein Fest für Jung und Alt am 12.09. – 14.09.2025

(wS/red) Hilchenbach 05.07.2025 | Die Freiwillige Feuerwehr Dahlbruch feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen und lädt aus diesem Anlass herzlich zum großen Festwochenende vom 12. bis 14. September 2025 auf dem Parkplatz der SMS group GmbH in Dahlbruch ein.

Seit 1900 stehen die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr bereit, wenn Hilfe gebraucht wird. Ob Brände, Hochwasser oder technische Hilfe – die Feuerwehr ist immer da, wenn sie gebraucht wird. Dieses Jubiläum ist daher mehr als nur ein Fest: Es ist ein Dank an alle, die Teil dieser Gemeinschaft sind oder es einmal waren, und ein Zeichen, wie wichtig ehrenamtlicher Einsatz für unsere Gesellschaft ist.

Ein Fest für alle Generationen

Am Freitag startet das Jubiläum mit einem öffentlichen Festkommers um 19:00 Uhr, bei dem die neue Drehleiter feierlich übergeben wird. Erwartet werden der Landrat, der Bürgermeister der Stadt Hilchenbach sowie der Kreisbrandmeister. Um 23:30 Uhr erklingt der feierliche Zapfenstreich, begleitet vom Spielmannszug des TuS Müsen und dem Musikverein Müsen.

Am Samstag geht es ab 14:00 Uhr sportlich mit einer Feuerwehrolympiade weiter. Abends lädt die Feuerwehr ab 19:00 Uhr zum Partyabend mit SimplyLive ein – Tickets sind online erhältlich.

Der Sonntag beginnt um 10:00 Uhr mit einem Gottesdienst, gefolgt vom Frühschoppen ab 11:00 Uhr mit musikalischer Begleitung des Musikvereins Müsen. Ab 12:00 Uhr verwandelt sich das Gelände in eine bunte Festmeile mit historischen Feuerwehrfahrzeugen, spannenden Vorführungen und Ständen von Vereinen und Organisationen.

Dieses Fest ist eine Einladung an alle – auch an die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, die vielleicht nicht mehr so mobil sind: Sprechen Sie sie an, nehmen Sie sie mit und lassen Sie uns gemeinsam einen Tag verbringen, der den Alltag unterbricht und Gemeinschaft schenkt. Zusammen lachen, Erinnerungen teilen und sehen, was die Feuerwehr heute für Sie leistet – das ist unser Ziel an diesem Jubiläumswochenende.

125 Jahre sind nicht selbstverständlich. Sie sind das Ergebnis von Gemeinschaft, Einsatz und Zusammenhalt. Dieses Jubiläum soll ein Fest für alle sein!

Unterstützt wird das Jubiläum von Sicherheitstechnik JAEGER, SP: Holtrode Kassensysteme, point S Reifen Klappert sowie Krombacher, die mit ihrem Engagement dazu beitragen, dieses Festwochenende für alle Besucherinnen und Besucher möglich zu machen.