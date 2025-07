Neuer Einsatzleitwagen für den Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Bad Laasphe übergeben

(wS/fw) Bad Laasphe 05.07.2025 | Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie wurde am gestrigen Abend ein neues, hochmodernes Einsatzfahrzeug offiziell an den Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Bad Laasphe übergeben. Bürgermeister Dirk Terlinden überreichte den Fahrzeugschlüssel zunächst an den Leiter der Feuerwehr, Dirk Höbener, der diesen wiederum an Löschzugführer des Löschzug 1 Jörg Jung weitergab.

Einsatzleitwagen als zentrale Schaltstelle bei Einsätzen

Ein Einsatzleitwagen übernimmt bei Feuerwehreinsätzen eine zentrale Rolle in der Führung und Koordination. Bereits auf der Anfahrt oder direkt an der Einsatzstelle dient er als mobile Befehlsstelle, in der alle Informationen zusammenlaufen, Einsatzlagen bewertet und taktische Entscheidungen getroffen werden. Er unterstützt die Einsatzleitung dabei, Funkverkehr mit Leitstelle, Einheiten und anderen Organisationen zu führen, Lagemeldungen zu erstellen und die Kommunikation strukturiert zu dokumentieren. Damit ist der ELW ein unverzichtbares Führungsinstrument, insbesondere bei größeren oder länger andauernden Einsätzen.

Bei dem neuen Fahrzeug handelt es sich um einen Mercedes Sprinter mit Allradantrieb mit 190 PS und 4,1 t zulässigem Gesamtgewicht, der von der Firma BOS Mobile Systeme aus Haren (Ems) gefertigt und ausgestattet wurde.

Der moderne Einsatzleitwagen (ELW) ersetzt ein 16 Jahre altes Vorgängermodell und stellt einen deutlichen Fortschritt in der technischen und taktischen Einsatzfähigkeit der Feuerwehr dar.

Ausgestattet ist das Fahrzeug unter anderem mit drei fest eingebauten digitalen Funkgeräten sowie zwei integrierten PC-Arbeitsplätzen, auf denen die moderne Einsatzleitsoftware „Fireboard“ installiert ist. Diese Kombination ermöglicht eine effiziente und zuverlässige Kommunikation sowie eine optimale Planung und Koordination von Einsätzen – sowohl im Stadtgebiet als auch überörtlich. Dank seines Allradantriebs ist das Fahrzeug zudem auch in schwierigem Gelände einsetzbar.

Die Planung für das Fahrzeug erstreckte sich über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr. Dirk Höbener bedankte sich in diesem Zusammenhang ausdrücklich bei dem engagierten Planungsteam aus Jörg Jung, Maximilian Kombächer und Andreas Hinkelmann für die hervorragende Arbeit bei der Konzeption und Umsetzung des Projekts.

Bürgermeister Terlinden betonte bei der Übergabe die Bedeutung der Investition: „Mit diesem modernen Einsatzleitwagen setzen wir ein starkes Zeichen für die Unterstützung unserer Feuerwehr. Das Fahrzeug ist nicht nur technisch auf dem neuesten Stand, sondern auch ein Symbol für das Engagement unserer Stadt, die Sicherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger kontinuierlich zu verbessern.“

Die Feuerwehr zeigt sich sehr zufrieden mit der Umsetzung: „Wir haben mit der Firma BOS Mobile Systeme durchweg gute Erfahrungen gemacht. Die Zusammenarbeit war professionell und das Ergebnis überzeugt auf ganzer Linie“, so Dirk Höbener. Der neue Einsatzleitwagen ist ein bedeutender Fortschritt für unsere Einsatzfähigkeit. Wir danken der Verwaltung und dem Rat der Stadt für die Unterstützung.“

Die Anschaffung des Fahrzeugs schlägt mit nahezu einer Viertelmillion Euro zu Buche und ist Teil der kontinuierlichen Modernisierungsstrategie der Feuerwehr Bad Laasphe. Auch in Zukunft wird die Stadt gezielt in Ausstattung und Ausbildung investieren, um ihre Einsatzkräfte bestmöglich auf alle Herausforderungen vorzubereiten.

Fotos: Freiwillige Feuerwehr – Bad Laasphe Bericht: Andreas Hinkelmann

