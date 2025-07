Feuer auf der B54: Pkw gerät zwischen Olpe und Krombach in Brand

(wS/red) Kreis Olpe – Kreuztal 04.07.2025 | Ein Auto ist am Freitagabend (4. Juli) gegen 17.40 Uhr auf der B54 zwischen Olpe und Krombach (HTS) in Fahrtrichtung Kreuztal in Brand geraten und vollständig ausgebrannt.

Der Fahrer bemerkte während der Fahrt Rauch, steuerte den Wagen nach rechts auf den Seitenstreifen und konnte rechtzeitig aussteigen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr stand der Motorraum des VW bereits in Vollbrand. Die Flammen breiteten sich trotz des schnellen Löschangriffs rasch auf den Innenraum aus. Am Wagen entstand Totalschaden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Einsatzstelle.

Fotos: wirSiegen.de

