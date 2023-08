Kleiner Platz, große Wirkung, starke Förderung: Mehrgenerationen-Dorftreff-Einweihung am 3. September am Marienhain

(wS/wi) Wilnsdorf 30.08.2023 | Ein Spielplatz, eine Boulebahn, ein Schachfeld, viele Sitzgelegenheiten, Fahrradständer und trotzdem noch genug Platz zum Bolzen. Die ungenutzte Wiesenfläche neben dem Bolzplatz am Marienhain in Obersdorf ist zu einem vielseitigen Mehrgenerationen-Treffpunkt geworden.

Der moderne Dorftreff ist mittlerweile schon der dritte erneuerte Dorfplatz der Gemeinde Wilnsdorf. Während die Plätze in Gernsdorf und Wilden gut für größere Anlässe wie Dorffeste geeignet sind, können sich die Menschen in Obersdorf eher im Alltag begegnen. „Wenn sich hier Freunde zum Spielen auf dem Bolzplatz verabreden, eine Familie am Spielplatz hält und ein paar Meter weiter Nachbarn sich zu einer Feierabendrunde Boule treffen, dann ist das genau das, was wir uns vorgestellt haben und was unsere Gesellschaft stärkt. Ein Ort, wo Gemeinschaft zwischen Generationen gelebt werden kann“, erklärt Bürgermeister Hannes Gieseler. Gefreut hat sich auch die stellvertretende Bürgermeisterin Annemarie Bender, die sich im Gemeinderat schon früh für einen solchen generationsübergreifenden Treffpunkt ausgesprochen hatte: „Es ist schön zu sehen, dass die Idee zur Förderung der Obersdorfer Gemeinschaft mit einem so schönen Ergebnis fertiggestellt wurde“, lobte Bender auch Max Laufenburg, Leiter des Landschaftsplanungsbüros. Für die Umsetzung blieb nämlich nicht viel Zeit, da sonst Fördergelder nicht bewilligt werden konnten, aber „nicht nur der Bau des Dorftreffs war eine runde Sache“, merkte Baudezernent Martin Klöckner an, „auch die finanziellen Zuschüsse konnten sich sehen lassen“. Dank eines Förderprogramms des Landes zur Dorferneuerung fällt der Eigenanteil der Gemeinde an den Gesamtkosten recht gering aus. Bei einem Gesamtbetrag von 232.000€ und einer Förderquote von 65% liegen die Kosten der Verwaltung bei rund 81.000€.

Zusammen mit Ortsvorsteher Ralf Schmelzer und weiteren Vertretern aus Verwaltung und Politik, kündigte der Bürgermeister letztlich die feierliche Eröffnung an, „ich freue mich über jeden, der diesen Sonntag, den 3. September ab 14 Uhr, auf ein Stück Kuchen oder eine Tasse Kaffee vorbeischaut. Vielen Dank an dieser Stelle an den Heimatverein Obersdorf für die Organisation“.

Nicht nur die Einweihung des Dorftreffs kann am Sonntag gefeiert werden. Mit der Fertigstellung des neuen Platzes ist auch ein weiterer Punkt des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzepts (IKEK) abgehakt. Das Strategiepapier wurde zur Verbesserung der Gemeinde Wilnsdorf angelegt und in enger Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickelt. Die Liste mit zukunftsweisenden Maßnahmen wird von der Gemeinde immer weiter abgearbeitet um die verschiedenen Ortsteile mehr und mehr attraktiver zu gestalten.

Mit einem Schotterhaufen fing im Oktober 2022 alles an, jetzt können dort Kinder im Sand spielen, an den neuen Geräten turnen und die Älteren sitzen bequem auf der Sonnenterasse neben Boule- und Schachfeld

Die Wiese neben dem Bolzplatz war ein einfacher Wegrand

Das ungenutzte Wiesenstück wurde ausgebaut, mit Schachbrett, Boulebahn, Sonnenterasse und einem guten Blick Richtung Spielplatz, was den neuen Dorftreff zum vielseitigen Dorfmittelpunkt macht

Fotos: Gemeinde Wilnsdorf