Nach Geldbörsendiebstahl in einem Discountermarkt in Krombach – Polizei sucht mit Bildern nach EC-Kartenbetrügerin

(wS/ots) Kreuztal 25.08.2023 | Am Donnerstag, den 15. Juni 2023 ist es in einem Discountermarkt in Kreuztal-Krombach zu einem Geldbörsendiebstahl gekommen. Im Anschluss daran erfolgten mit den so erbeuteten Geldkarten mehrere Bargeldabhebungen.

Die 72-jährige Geschädigte war gegen 12:30 Uhr im Discounter an der Hagener Straße. Beim Einkauf wurde sie von einer unbekannten Frau angesprochen und nach den Fleischprodukten befragt. An der Kasse stellte die Frau kurz danach fest, dass ihre Geldbörse weg war. Bereits wenige Minuten nach dem Diebstahl kam es zu mehren Bargeldabhebungen an einem nahegelegenen EC-Automaten.

Der Kriminalpolizei in Kreuztal liegen Fotos von einer der Geldabhebungen vor. Die Ermittler möchten wissen: Wer kennt die darauf abgebildete Frau?

Unter dem nachfolgenden Link können weitere Bilder eingesehen werden. https://polizei.nrw/fahndung/113327

Die Frau kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 20 - 25 Jahre alt - schlank - ca. 165 cm groß - dunkle Haare - braune Augen

Sie trug zum Abhebezeitpunkt ein dunkles Kopftuch, einen Mund-/Nasenschutz, einen dunklen Blazer / eine dunkle Jacke, ein weißes T-Shirt sowie helle Schuhe.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 entgegen.