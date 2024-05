Breit gefächertes Hofflohmarkt-Angebot – 58 Haushalte in Altenseelbach und Struthütten machen am 9. Juni mit

(wS/ne) Neunkirchen 15.05.2024 | Die Ortsteile Altenseelbach und Struthütten werden sich am Sonntag, 9. Juni, von 13 bis 18 Uhr in einen großen Trödelmarkt verwandeln: Auf Initiative der Gemeinde Neunkirchen bieten 58 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ihren Privatgrundstücken ihre alten Lieblingsstücke zum Verkauf an – sei es auf dem Hof, im Garten oder in der Garage. „So lässt sich der Gang zur Wahlurne anlässlich der Europawahl mit einem gemütlichen Rundgang durch den Ort verbinden, bei dem nicht nur das eine oder andere Schnäppchen winkt, sondern auch nette Gespräche“, erklärt Sylvia Heinz, Leiterin der Stabsstelle Regionale Entwicklung.

„Wir möchten mit dem Aktionstag einerseits das Gemeinschaftsgefühl fördern und miteinander in Kontakt zu kommen, andererseits spielen bei der Idee auch Nachhaltigkeitsaspekte eine Rolle“, erläutert Bürgermeister Marco Schwunk und fragt:

„Warum Dinge wegwerfen, wenn sie jemand anderes vielleicht noch verwenden möchte?“

„Wir freuen uns sehr, dass so viele Altenseelbacher und Struthüttener mitmachen.

Dementsprechend ist die Bandbreite der Angebote groß“, ergänzt Boris Edelmann, der den Aktionstag im Rathaus gemeinsam mit Sylvia Heinz organisiert. Angeboten werden u.a. Bekleidung und Schuhe für Kinder und Erwachsene, Spielzeug und Bücher, Dekoration, Porzellan und Selbstgebasteltes, Haushaltswaren und Gartengeräte, Selbstgebasteltes und Stoffe, aber auch Campingbedarf und Möbel. Wichtig dabei: Es wird kein Schrott verkauft, sondern nur gut gepflegte, funktionsfähige Ware.

Oder wie es eine Teilnehmerin im Rahmen der Anmeldung formulierte: „Wunderschöne Dinge, von denen man vorher noch nicht wusste, dass man sie benötigt.“ An einigen Standorten gibt es zudem auch Getränke und Snacks für die Besucher.

Genauso wichtig, wie ausreichend Anbieter zu finden, ist es für das Gelingen des Hofflohmarkt-Aktionstages natürlich, dass nun auch möglichst viele Schnäppchenjäger den Weg in die beiden Ortschaften finden. Dies auch im Hinblick darauf, dass bei gutem Gelingen eine Wiederholung in den anderen Ortsteilen Neunkirchens angestrebt wird. Die Wahl fiel bei der Premiere auf das westliche Gemeindegebiet, weil die Idee für die Veranstaltung durch die Altenseelbacherin Christine Meyer an die Gemeindeverwaltung herangetragen worden war.

Damit die Kunden den Weg zu den einzelnen Standorten finden, hat die Gemeindeverwaltung die Anbieter auf Kartenausschnitten verzeichnet. Der entsprechende Flyer ist online unter www.neunkirchen-siegerland.de sowie auf den Social-Media-Kanälen der Gemeinde Neunkirchen zu finden.

Rückfragen zu den Hofflohmärkten beantworten Boris Edelmann, Tel.: (02735) 767-409,

E-Mail: b.edelmann@neunkirchen-siegerland.de, und Sylvia Heinz, Tel.: (02735) 767-403,

E-Mail: s.heinz@neunkirchen-siegerland.de.