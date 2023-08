Nachhaltigkeit in der Firmen-DNA: Zwei regionale Unternehmen gründen effexx green

(wS/si) Siegen 31.08.2023 | Öl, Gas und Kohle: Fossile Brennstoffe haben eines gemeinsam, sie sind endlich und werden auf lange Sicht nicht mehr als Energiequellen für Wärme und Strom zur Verfügung stehen.

Die Energieversorgung der Zukunft wird ausschließlich mit nachhaltigen Energiequellen auskommen müssen. Viele Menschen und Unternehmen stellt diese Neuausrichtung vor große Herausforderungen und wirft viele Fragen auf.

„Im Siegerland haben sich jetzt zwei Firmen zusammengetan, um passgenaue Antworten auf diese Zukunftsfragen zu liefern“, so Landrat Andreas Müller beim Unternehmensbesuch. Aus der effexx Unternehmensgruppe aus Netphen und der Hommerich Unternehmensgruppe aus Wilnsdorf ist das Start Up effexx green hervorgegangen. Jedes Unternehmen bringt seine ganz eigene Kompetenz mit in die Fusion, von der am Ende die Kunden profitieren. „Eine tolle zukunftsweisende Kooperation“, so der Landrat.

Ob Photovoltaikanlagen, Elektromobilität oder Speicherkonzepte: Das Angebot von effexx green ist breit aufgestellt und bietet für Privat- und Geschäftskunden den Mehrwert, dass der Kunde von der Planung bis zur Inbetriebnahme alles aus einer Hand bekommt und nicht mehrere verschiedene Firmen beauftragen muss. Denn effexx green beschäftigt unter anderem eigene Techniker, Ingenieure und Dachdecker und ist innerhalb kürzester Zeit zu einem gefragten Betrieb mit 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angewachsen.

„Eine Erfolgsstory ‚made in Siegen-Wittgenstein‘. Das Wachstum dieses jungen Betriebes ist wirklich erstaunlich und zeigt, dass die Energiewende enorme Potenziale für unsere heimische Wirtschaft bietet“, so der Landrat weiter.

Neben dem klassischen Privatkunden-Geschäft, wie der Installation von PV-Anlagen, realisiert das Unternehmen auch große gewerbliche Projekte. Doch Strom lässt sich nicht nur auf dem Dach ernten, wissen die Fachleute von effexx green. Auch die Fassade des Bürogebäudes in der Oberen Industriestraße in Netphen ist schon mit PV-Modulen bestückt. Zurzeit plant effexx green z.B. die Überdachung ihres eigenen Parkplatzes mit integrierter PV-Anlage. Parkplatzüberdachungen sind ein großes Zukunftsthema, denn seit Jahresbeginn 2022 müssen in NRW laut Gesetz neue gewerbliche Parkflächen mit mehr als 35 Stellplätzen überdacht und mit Photovoltaik ausgestattet sein. Aus diesem Grund hat effexx green gemeinsam mit einem weiteren regionalen Unternehmen, Sinner Stahl- und Industriebauten aus Kreuztal, das Unternehmen „PowerShield“ gegründet.

Die Stahlkonstruktionen für die PV-Überdachungen werden in Modulbauweise gefertigt und lassen sich individuell an die jeweiligen Gegebenheiten beim Kunden anpassen. Der überdachte Parkplatz von effexx soll als Modellanlage für andere Betriebe dienen – zwei weitere solcher Anlagen sind in Planung.

Die Potenziale, die unsere Natur uns zur Energiegewinnung ganz kostenlos zur Verfügung stellt, sind riesengroß. Firmen, die diese Potentiale nutzen, gibt es nicht nur im Ausland, sondern – wie die effexx green beweist – auch direkt vor unserer Haustür im Siegerland. Eine tolle Erfolgsgeschichte aus unserer Heimat.

V.l.: Calvin Jonathan Hommerich, Geschäftsführer effexx green, Landrat Andreas Müller und Oliver Fries, Geschäftsführer der effexx Unternehmensgruppe

Fotos: Stadt Siegen