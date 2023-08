Neue Hol- und Bringzone für einen sicheren Schulstart in Eichen

(wS/kr) Kreuztal 04.08.2023 | Bis Ende des letzten Schuljahres wurden die Gebäude des Schulkomplexes zwischen der Eichener Straße und der Schulstraße sowohl von Grundschüler/innen als auch von Hauptschüler/innen besucht. Um eine räumliche Trennung zu erreichen, wurden die Schüler über unterschiedliche Zuwegungen in die Gebäude geleitet: über die Eichener Straße und über die Schulstraße. Insbesondere in der schmalen Schulstraße war das jedoch vor allem zu den Stoßzeiten nicht optimal.

Mit Start in das neue Schuljahr entfällt die zweigeteilte Nutzung des Eichener Schulkomplexes. Die Gebäude stehen jetzt allein der Adolf-Wurmbach-Grundschule zur Verfügung. Das ermöglicht auch eine Optimierung des Hol- und Bringverkehrs: Ab sofort steht Eltern, die ihre Kinder selbst zur Schule bringen, eine Hol- und Bringzone an der Eichener Straße zur Verfügung. Dazu wurde zwischen der Zufahrt des Lehrerparkplatzes und der Zufahrt zum Schulhof eine Einbuchtung geschaffen. Die neue Hol- und Bringzone wurde in den Sommerferien eingerichtet, sodass sich Eltern und „i-Dötzchen“ direkt an die neue Verkehrsführung gewöhnen können. Einsatzkräfte der Polizei und des Ordnungsamtes helfen in den ersten Tagen und Wochen im Zuge der Schulwegsicherung beim Orientieren.

Bürgermeister Walter Kiß: „Ausgewiesene Hol- und Bringzonen sind ein gutes Mittel, um den Verkehr rund um Schulen und Kitas sicherer und flüssiger zu regeln. Ich hoffe, dass sich die Eltern schnell an die neue Regeleung gewöhnen und somit der Schulweg für alle einfacher und sicherer wird.“

Kinder, die aus dem westlich/östlich gelegenen Siedlungsbereich zu Fuß zur Schule kommen, können natürlich weiterhin den Zugang über die Schulstraße nutzen. Eltern werden gebeten, diesen Bereich nicht mehr mit dem PKW anzufahren.

Foto: Stadt Kreuztal