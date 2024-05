Siegen Am Obergraben: Sanierung der historischen Stadtmauer startet nach Pfingsten

(wS/si) Siegen 14.05.2024 | Die Sanierung der Siegener Schloss- und Stadtmauer geht weiter voran: Nach Pfingsten wird die Baustelle im Bereich des Obergraben auf der Grünfläche unterhalb der Martinikirche eingerichtet. Rund 165 Meter historisches Mauerwerk werden hier saniert.

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer sollten beachten, dass am Mauerabschnitt die Baustelle sowie die Gerüste eingerichtet werden. Ab Dienstag, 21. Mai, sind deshalb die PKW-Stellplätze – darunter auch Bewohnerparkflächen – am Obergraben gesperrt. Anwohnerinnen und Anwohner mit Parkausweis Nr. 32 können auf Stellplätze am Parkplatz Kirchweg an der Ecke Kirchweg/Koblenzer Straße ausweichen. Dort wird der komplette Parkplatz als Ersatzparkfläche zur Verfügung gestellt. Besonders in den Abendstunden sind dort ausreichend Stellplätze vorhanden. Der Behindertenparkplatz wird für die Zeit der Mauersanierung weiter oben direkt unter der Einfahrt in das Karstadt-Parkhaus eingerichtet.

Die Hinweisbeschilderung erfolgt bereits ab Freitag, 17. Mai. Die Straßen- und Verkehrsabteilung rechnet mit einer Sanierungsdauer des Mauerabschnitts bis voraussichtlich zum Jahresende.

Zum Hintergrund

Die Sanierung der rund 1,7 Kilometer langen Stadt- und Schlossmauer gehören zu den wichtigsten Baumaßnahmen des Städtebauförderprojekts „Rund um den Siegberg“. Im März 2017 starteten die Arbeiten am ersten von insgesamt acht Bauabschnitten. Aktuell läuft der siebte und somit vorletzte Bauabschnitt. Mit Gesamtkosten von rund 10 Millionen Euro nimmt die Mauersanierung fast die Hälfte des gesamten Finanzrahmens von „Rund um den Siegberg“ mit rund 23 Millionen Euro ein.