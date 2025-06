TOP 100-Auszeichnung: Ranga Yogeshwar würdigt Innovationskraft von DATASEC

(wS/gm) Siegen 30.06.2025 | Glückwünsche für die Innovationsschmiede: Ranga Yogeshwar gratuliert der DATASEC information factory GmbH aus Siegen zu ihrem Erfolg bei TOP 100. Die Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit fand am Freitag, 27. Juni, in der Mainzer Rheingoldhalle für alle Mittelständler statt, die am Jahresanfang mit dem TOP 100-Siegel ausgezeichnet worden sind. Der Wissenschaftsjournalist begleitet den zum 32. Mal ausgetragenen Innovationswettbewerb als Mentor. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren beeindruckte DATASEC besonders in der Kategorie Außenorientierung / Open Innovation und erreichte in der Größenklasse C (über 200 Mitarbeiter in Deutschland) den dritten Platz. Das Unternehmen gehört bereits zum vierten Mal zu den Top-Innovatoren.

In dem anlässlich der Auszeichnung veröffentlichten TOP 100-Unternehmensporträt heißt es: Seit 1995 prägt die DATASEC den digitalen Wandel rund um Dokumenten- und Informationsmanagement entscheidend mit. Intelligente Automatisierung, cloudbasierte Archivierungssysteme und KI-gestützte Cockpits sind Kern der erfolgreichen digitalen Strategien. Durch praxisnahe Anwendungen, effiziente Abläufe und nachhaltige Ressourcenschonung macht DATASEC seine Kunden fit für die Arbeitswelt der Zukunft. Ein eigens am Unternehmenssitz eingerichteter KI-Hub bildet das Herzstück für technologische Weiterentwicklungen. Spezialisten forschen an modularen KI-Technologien, die unkompliziert in bestehende Infrastrukturen eingebunden werden. Neuartige Prompting-Verfahren erlauben eine KI-Orchestrierung bei der verschiedener KI-Tools und -Systeme verwaltet werden und nahtlos zusammenarbeiten. Das erleichtert die Automatisierung komplexer Workflows. Dabei setzt DATASEC konsequent auf Austausch und Zusammenarbeit: Partnerschaften mit Start-ups und Hochschulen gewährleisten die Integration aktueller Trends und Erkenntnisse in die Produktentwicklung. Neuartige Prompting-Verfahren erlauben eine KI-Orchestrierung bei der verschiedene KI-Tools und -Systeme verwaltet werden und nahtlos zusammenarbeiten. Das erleichtert die Automatisierung komplexer Workflows. „Unsere Mission ist die Optimierung und Automatisierung von dokumenten- und informationsbasierten Prozessen mittels Künstlicher Intelligenz“, erklärt Tobias Wilsmann, Geschäftsführung DATASEC, zuständig für Innovation, Entwicklung und Beratung.

Raum für kreative Entwicklung

Innovation entsteht durch Freiraum und Austausch. Genau deshalb fördert DATASEC mit flexiblen Arbeitsmodellen und ungewöhnlichen Raumkonzepten neue Denkweisen. Das sogenannte „Wohnzimmer“ wird regelmäßig für Ideenaustausch, Innovationsworkshops und Hackathons genutzt. Kunden, Partner und Mitarbeiter arbeiten hier gemeinsam an praxisnahen Anwendungen. Ein Beispiel ist der erfolgreiche Einsatz generativer KI im Kundenservice: Automatisierte Korrespondenzen und intelligente Assistenten erhöhen Qualität und Effizienz im direkten Kundendialog deutlich.

Zukunftsfähigkeit durch neue Technologien

DATASEC ist Technologieführer in der KI-gestützten Dokumentenverarbeitung. Sein Wissen und seine Überzeugung teilt das Unternehmen in eigenen Fachbeiträgen in sozialen Medien oder auch im politischen Umfeld und versucht so, zu informieren und die besten Rahmenbedingungen für KI zu schaffen. Geschäftsführer Sebastian Weber beschreibt es so: „Innovation ist für uns nicht nur ein Ziel, sondern der Motor, der unser Unternehmen antreibt. Durch den Einsatz modernster KI-Technologien und die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden schaffen wir digitale Lösungen, die Effizienz steigern, Prozesse optimieren und nachhaltige Werte schaffen.“ DATASEC schafft mit KI nicht nur kurzfristig mehr Effizienz und optimierte Prozesse, sondern hilft Unternehmen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt von morgen zu finden.

