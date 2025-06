Freie Wähler stellen Kreistagskandidaten für Wittgenstein auf – Vier Persönlichkeiten, ein gemeinsames Ziel: frischer Wind für den Kreis

(wS/fwä) Kreis Siegen-Wittgenstein 30.06.2025 | Die Partei Freie Wähler geht mit einem engagierten Team in die Kommunalwahl für den Kreistag Siegen-Wittgenstein. In den vier Wittgensteiner Wahlkreisen kandidieren vier Persönlichkeiten – mit einer Mischung aus kommunalpolitischer Erfahrung, beruflicher Kompetenz und frischen Ideen für die Region.

Mit Matthias Althaus aus Erndtebrück stellt die Partei einen erfahrenen Kommunalpolitiker auf. Althaus bleibt weiterhin für die Unabhängige Wählergemeinschaft Erndtebrück (UWG) im Stadtrat aktiv, kandidiert für den Kreistag jedoch erstmals auf der Liste der Freien Wähler. „Das ist kein Widerspruch, sondern ein erprobtes Modell,“ betont Althaus. „In vielen Regionen Deutschlands arbeiten parteifreie Wählergemeinschaften und die Freien Wähler auf Kreisebene und darüber hinaus erfolgreich zusammen.“

In Bad Laasphe kandidiert Christina Benfer. Die 46-jährige CRM-Managerin will sich gezielt für die Stärkung des ländlichen Raums, insbesondere der Stadt Bad Laasphe und des südlichen Wittgensteins, einsetzen. Ihre politischen Schwerpunkte liegen auf der Förderung des Tourismus, der Verbesserung der Lebensqualität vor Ort, der Sicherung ärztlicher Versorgung und der Bewältigung des Fachkräftemangels. Ziel ist es, die Region attraktiver zu machen – für Familien, junge Menschen und Rückkehrer. Benfer möchte den Dialog mit Bürgern, Verwaltung und Wirtschaft fördern, um Bad Laasphe zukunftsfähig aufzustellen.

Für die beiden Wahlbezirke in Bad Berleburg kandidieren Katrin Steeger und Jeanette Tartan Ramos. Beide sind neu in der Kommunalpolitik und stehen für einen offenen, sachlichen Stil. Mit neuen Ideen und einem unvoreingenommenen Blick wollen sie den etablierten Parteien begegnen – mit dem Ziel, mehr Bürgernähe, Transparenz und pragmatische Lösungen in die Kreispolitik zu bringen.

Die Freien Wähler setzen im gesamten Kreisgebiet auf solide Finanzen, Bürokratieabbau und kommunal orientierte Sachpolitik. Themen sollen ohne Parteibrille angegangen und stets im Sinne der Menschen vor Ort entschieden werden.

Benjamin Grimm, Kreisvorsitzender der Freien Wähler Siegen-Wittgenstein, sieht das Team bestens aufgestellt: „Wir haben eine starke, vielseitige Mannschaft aus erfahrenen und neuen Köpfen. Ich bin überzeugt, dass wir mit mindestens drei Abgeordneten in den Kreistag einziehen werden. Unser Ziel: sechs bis acht Prozent.“



Matthias Althaus Kandidat und Stadtverordneter der UWG Erndtebrück. Kreistagskandidat für die Partei Freie Wähler

