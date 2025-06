Liam Robert ist das 1000. Baby in 2025 am „Stilling“

(wS/drk) Siegen 30.06.2025 | Neues Jahr, neuer Rekord: Liam Robert Pulman ist in diesem Jahr das 1000. Baby, das in der Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen das Licht der Welt erblickte. Sein Geburtstag ist der 27. Juni – so früh wurde im Ev. Krankenhaus am Rosterberg die magische 1000er-Grenze noch nie erreicht.

Um genau 11.11 Uhr konnten Mama Shannice und Papa Benjamin ihren Sohn in den Armen halten. Und mit ihnen freute sich das Team um Chefärztin Dr. Flutura Dede: „Dass uns so viele Eltern ihr Vertrauen schenken, zeigt uns, dass unser Konzept der familienorientierten Geburtshilfe mit höchster Sicherheit für Mutter und Kind aufgeht.“ Gemeinsam mit Schwester Aylin Cetin, Hebamme Simone Schneider und Oberärztin Samar Aoude gratulierte sie der Familie aus Wenden mit Präsenten, lieben Worten und einem Blumenstrauß. Der 3900 Gramm schwere und 52 Zentimeter große Junge kam per Kaiserschnitt zur Welt. Schon bald geht es für ihn und seine Mama nach Hause.

In der Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin am „Stilling“ stehen die Zeichen seit Jahren auf Wachstum. Im vergangenen Jahr erblickten im Diakonie Klinikum 2068 Babys das Licht der Welt. Fünf Jahre zuvor, also 2018, waren es 1471. Die hohe Expertise der Abteilung – unter anderem durch das angeschlossene Perinatalzentrum Level I ­­– ist weit über die Grenzen der Stadt Siegen hinaus bekannt. Im „Jung-Stilling“ entbinden Mütter aus Nordrhein-Westfalen sowie dem benachbarten Rheinland-Pfalz oder auch aus Hessen. Die Steigerung der Geburtenzahlen bedeutet laut Dr. Flutura Dede viel Arbeit, die ihr Team hochmotiviert angeht: „Deshalb möchte ich mich für den großen Einsatz der Hebammen, Krankenschwestern und Ärzte auch ganz herzlich bedanken.“



In den Armen von Mama Shannice und Papa Benjamin präsentiert sich Liam Robert Pulman bei seinem ersten Fototermin. Er ist das 1000. Baby, das in diesem Jahr in der Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen das Licht der Welt erblickte. Darüber freuen sich (von links) Chefärztin Dr. Flutura Dede, Schwester Aylin Cetin, Hebamme Simone Schneider und Oberärztin Samar Aoude.

