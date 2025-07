28-Jähriger beschwert sich über Verkehrskontrolle und wählt den Notruf

(wS/ots) Siegen 01.07.2025 | Am Montagnachmittag (30.06.2025) hat eine Streife der Polizei in Siegen eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei fiel gegen 16 Uhr ein 28-Jähriger auf, der mit seinem PKW durch die Fußgängerzone in der Kölner Straße fuhr. Die Beamten hielten den Mann an, um ein Verwarnungsgeld zu erheben.

Der 28-Jährige zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt. Viel mehr wurde er ausfallend und zunehmend verbal aggressiv. Er sagte den Beamten, dass er nun seine Freunde bei der Polizei anrufen wollte und wählte mit seinem Mobiltelefon den Notruf. Dort beschwerte er sich über die Polizisten und fragte mehrfach, ob er das Verwarngeld zahlen müsse.

Das Ergebnis seines Telefonats war jedoch keine Begnadigung, sondern eine Strafanzeige wegen des Missbrauchs von Notrufen.