Neuer Vertriebskanal: Krombacher Gruppe kooperiert mit Lagardère Travel Retail Deutschland

(wS/kro) Kreuztal – Krombach 01.07.2025 | Die Krombacher Getränkegruppe freut sich über eine neue, spannende Partnerschaft: Mit Lagardère Travel Retail Deutschland erweitert das Unternehmen seine Präsenz in einem strategisch wichtigen und wachstumsstarken Vertriebskanal, dem Travel Retail. Nach bereits erfolgreichen Kooperationen mit Eurowings und der Deutschen Bahn sichert sich die Krombacher Getränkegruppe nun einen weiteren prominenten Vertriebspartner. Passend zur anlaufenden Hauptreise- und Urlaubssaison ist die neue Partnerschaft mit Lagardère Travel Retail Deutschland ein starker Meilenstein auf dem Weg zu noch größerer Markenpräsenz im Unterwegs-Konsum.

Krombacher on tour – Jetzt überall, wo Deutschland unterwegs ist

Lagardère Travel Retail Deutschland betreibt über 230 Geschäfte an hochfrequentierten Standorten wie Flughäfen oder Bahnhöfen. Seit Mitte April sind in 56 Filialen wie Relay, Hub Convenience und DB Service Stores Getränke der Krombacher Gruppe erhältlich – u.a. Krombacher Pils, Krombacher Radler und Krombacher Spezi jeweils in der 0,5l Dose: „Es freut mich sehr, dass wir so einen wichtigen Neukunden aus dem wachstumsstarken Segment ‚Travel Retail‘ gewinnen konnten. Dieser Gewinn unterstreicht unsere Fähigkeit und Bereitschaft, neue Märkte zu erschließen – und zeigt zugleich die starke, interne Zusammenarbeit zwischen unseren Teams“, sagt Christian Hauck, Key Account Direktor Gastronomie, Krombacher Brauerei.

Das Unternehmen Lagardère Travel Retail Deutschland verfolgt ambitionierte Wachstumspläne und möchte bis 2027 Marktführer im deutschen Travel-Retail-Markt werden. Mit Krombacher als neuem Partner soll dieses Ziel mit starken Markenprodukten unterfüttert werden und unterstreicht den klaren Kurs der Krombacher Gruppe, den kontinuierlichen Ausbau des Key Account-Geschäfts mit starken Marken und starken Partnern.

Foto: Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG