Sechs „Gold“ und fünf Silbermedaillen: LG Kindelsberg Athleten glänzen bei Deutschen Meisterschaften der Senioren

Kreuztal 15.08.2023 | DM-Masters 12.-13.8.2023 Mönchengladbach

Die Bilanz der 19 Athleten, die die Farben der LG Kindelsberg Kreuztal bei den Deutschen Meisterschaften der Senioren im Grenzlandstadion in Mönchengladbach vertreten haben, kann sich sehen lassen!

Fünf Silbermedaillen und gleich sechsmal „Gold“ für die LGK!

In absolut starker Form zeigte sich Christian Rduch. Der Sprinter lief in der M50 über 100, 200 und 400m jeweils auf den zweiten Platz! Team-Chef Thomas Blech erkämpfte sich im Kugelstoßen der M50 den zweiten Platz. Im letzten Versuch landete die 6 Kg Kugel bei 13,71m. Nachdem er sich zuvor beim Weitsprung leicht verletzt hatte, eine besondere Leistung!

Ebenfalls Silber holte sich Frank Hoffmann in der M65 mit dem 1kg Diskus mit einer Weite von 42,52m.

Im Diskuswerfen der M45 erreichte Thorsten Born sogar den ersten Platz.

Die 2Kg-Scheibe landete bei 38,01m und brachte dem Littfelder den Meistertitel!

„Was wäre denn, wenn ich mal trainieren würde?“ scherzte er nach dem Wettkampf.

Fast schon in gewohnter Weise „lieferte“ der älteste Athlet im Team der Kindelsberger.

Dr. Eberhard Linke konnte zwar nach überstandener Knie-OP nicht ganz an die Leistungen der vergangenen Saison anknüpfen, dennoch hatte der 79 jährige seine Konkurrenten in der M75 im Griff. Bei seinen drei Starts holte er dreimal „Gold“! 100m Sprint in 14,65 Sekunden, Weitsprung 4,16 Meter und im Dreisprung erreichte er die Weite von 8,79 Metern.

Krönender Abschluss der Titelkämpfe waren die Staffelwettbewerbe über 4×100 Meter.

Vor 5 Jahren war die M40-Staffel an gleicher Stelle bereits zum Titel gerannt. Daran wollte man natürlich anknüpfen. Startläufer Carsten Boller übergab das „Holz“ im dichten Feld von sieben!

Staffeln an Christian Lück. Er konnte sich leicht absetzen. Kurvenläufer Michael Nothacker führte das Feld nun an. Der letzte Wechsel auf Manuel Müller ging beinahe daneben, so dass die „Leinesprinter“ gefährlich nahekamen. Manuel konnte aber ordentlich dagegenhalten. Alle Wechselrichter zeigten die weiße Fahne und so ging die Meisterschaft an die LGK.

Die M50er konnten sogar mit gleich zwei Staffel-Teams an den Start gehen! Das Rennen sollte noch spannender werden.

Burkhard Krumm, Startläufer der LGK I, übergab souverän an Markus Nassauer. Der Wechsel auf Christian Rduch war nicht so optimal, Christian konnte in der Kurve jedoch den Rückstand wieder aufholen und als erster an Gerd Kohlberger übergeben. Dieser Wechsel lief aber ebenfalls nicht glatt.

Erneut geriet die LGK I in Hintertreffen. Gerd bestätigte nun seine Saisonbestleistung vom Vortag und sprintete unwiderstehlich an Marko Heins von den „Hamburger Jungs“ vorbei auf Rang eins!

Die Staffel der LGK II mit Andreas Brandt, Dirk Schröder, Eberhard Stücher und Thomas Donner kam auf dem 4. Rang ins Ziel.

Die Meisterschaften im Grenzlandstadion mit über 500 Teilnehmern waren trotz des geänderten Zeitplans einmal mehr eine gelungene Veranstaltung. Zwei Wochen vor dem Saisonhöhepunkt zeigten sich die Nordsiegerländer in guter Form. Bei der Team-DM will die LK Kindelsberg mit 5 Mannschaften an den Start gehen!

Fotos: LG Kindelsberg