TESTSPIEL Nr. 5: TuS Ferndorf gegen TuS 82 Opladen

Am heutigen Mittwoch findet in der Stählerwiese das 5. Testspiel der Saisonvorbereitung statt. Der Gast bzw. Gegner ist der TuS 82 Opladen. Opladen ist ein Stadtteil von Leverkusen und spielte in der vergangenen Saison ebenfalls in der 3. Liga, jedoch in der West-Gruppe, wo sie den siebten Tabellenplatz belegten.

Der Anwurf in der Stählerwiese ist für 19:30 Uhr geplant. Nach dem aktuellen Stand werden Valentino Duvancic und Paul Schikora weiterhin fehlen. Gabriel da Rocha Viana litt an einer Magenverstimmung und wird voraussichtlich wieder im Team sein. Ebenso wird Marko Karaula zurückkehren, der lediglich im letzten Spiel gefehlt hatte. Mattis Michel wird voraussichtlich wieder Spielzeit erhalten, nachdem alles gegen Emsdetten reibungslos verlief. Ob es sich hierbei nur um jeweils 10 Minuten pro Halbzeit handeln wird oder um eine längere Einsatzzeit, wird der Coach heute entscheiden.

Sollte die Partie ähnlich erfolgreich verlaufen wie gegen den TV Emsdetten, brauchen sich die Trainer Ceven Klatt und Jannis Michel keine Gedanken zu machen.

Opladen spielte zuletzt ein Turnier und gewann es auch: