TuS Ferndorf: Ein kurzer Rückblick auf die Testspielergebnisse

(wS/red) Ferndorf 28.08.2023 | 5 Heimsiege stehen 2 Auswärtsniederlagen gegenüber

Der TuS Ferndorf hat nun die Phase der Testspiele hinter sich gebracht und eines ist ganz klar zu erkennen. Coach Ceven Klatt ist auf einem sehr guten Weg, hat aber auch noch etwas Arbeit vor sich.

Was ihm nicht gefallen hat, ist die Diskrepanz zwischen den Heim-u. Auswärtsspielen. Bei Heimspielen hat sich die Festung Stählerwiese als uneinnehmbar erwiesen, auswärts klappt diese Leistung aber noch nicht.

Schauen wir uns die Ergebnisse noch einmal an:

TuS Ferndorf gegen Löwen Oberberg 26.07.2023

Völlig chancenlose Löwen kamen beim TuS Ferndorf völlig unter die Räder Ergebnis: 46:14 (22:8)

TuS Ferndorf gegen Longericher SC 29.07.2023

Nach dem 3-tägigen Trainingslager war keine Traumnote 10 zu erwarten, es wurde aber ein ungefährdeter 28:23 (15:10) Sieg.

HSG Krefeld gegen TuS Ferndorf 05.08.2023

Der TuS Ferndorf verliert unglücklich mit 30:28 (17:16) gegen die HSG Krefeld. 9 Tore von Josip Eres und 8 Tore von Janko Kevic reichten leider nicht zu einem durchaus möglichen Auswärtssieg.

Tus Ferndorf gegen TV Emsdetten 12.08.2023

TuS Ferndorf gewinnt überlegen gegen den TV Emsdetten und bleibt mit dem 31:24 (15:11) in den Testspielen weiterhin ungeschlagen in der Stählerwiese.

TuS Ferndorf gegen TuS Opladen 16.08.2023

Der TuS Ferndorf hat auch gegen den TuS Opladen einen deutlichen Sieg errungen. Mit 34:24 (18:10) wurde der Konkurrent aus Liga 3, vor ca. 210 Zuschauern in der Stählerwiese, geschlagen.

ASV Hamm gegen TuS Ferndorf 18.08.2023

Gegen den starken Zweitligisten hatten die Ferndorfer keine Chance und mussten sich nach 60 Minuten mit 34:28 (17:12) geschlagen geben.

TuS Ferndorf gegen VfL Eintracht Hagen 26.08.2023

Über 300 Zuschauer waren in die Stählerwiese gekommen und sahen eine starke Vorstellung des TuS. Starke Abwehrarbeit mit den starken Torhütern Jonas Wilde und Lucas Puhl dahinter waren der Grundstein für den 28:21 (12:13) Sieg des Klatt-Teams.

Wir sahen insgesamt 7 Testspiele mit einem Torverhältnis von 223:168 Tore für den TuS Ferndorf, der TuS hatte also ein Tore-Plus von 55 Toren.

Alle Spieler konnten nicht immer eingesetzt werden. Gar nicht spielen konnte der Langzeitverletzte Valentino Duvancic. Der verletzte Mattis Michel konnte erst am 12.08.23 gegen Emsdetten seine ersten Kurzeinsätze absolvieren. Alex Reimann war die ersten zwei Spiele noch verletzt und gab am 05.08.23 in Krefeld sein Debüt. Paul Schikora konnte nur am 26.07.23 gegen die Löwen Oberberg spielen, danach fingen seine Rückenprobleme wieder an und er fiel für den Rest der Testspiele aus.

Somit ist die Gesamt-Torschützenliste der Testspieltage nicht ganz aussagekräftig.

Josip Eres 37

Janko Kevic 31

Daniel Hideg 30

Nikita Pliuto 27

Marvin Mundus 22

Julius Fanger 18

Gabriel Viana 15

Fabian Hecker 13

Marko Karaula 9

Mattis Michel und Paul Schikora je 6

Max Schmidt und Alex Reimann je 4

Lucas Puhl 1

Von uns gezählt und notiert wurden 99 Torhüterparaden, darunter entfallen auf Jonas Wilde 57 und auf Lucas Puhl 42, wobei Lucas Puhl im Spiel gegen Krefeld nicht eingesetzt war. Somit kommen sie zusammen auf eine Quote von 37,08 %, das ist eine ganz solide Leistung.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Bewertung der Paradequote nicht immer alleine aussagekräftig ist. Ein Torhüter kann eine niedrigere Paradequote haben, aber dennoch entscheidende Paraden in wichtigen Situationen machen, während ein Torhüter mit einer hohen Paradequote möglicherweise weniger herausfordernde Schüsse abwehren musste.

So, jetzt steht der Verein in den Startlöchern und jeder, der etwas mit dem Namen Ferndorf zu tun hat, kann es kaum erwarten, denn am Samstag startet der Verein mit dem Heimspiel gegen die HG Saarlouis. Wenn es so läuft, wie beim letzten Spiel in der Stählerwiese, hätte niemand etwas dagegen, denn Ferndorf fegte die Saarländer noch im März mit 39:28 aus der Halle.

Der Vorverkauf der Dauerkarten hat einen gigantischen Wert erreicht und auch wir hoffen, dass der Hexenkessel Stählerwiese auch in diesem Bereich seinem Namen alle Ehre macht. So hofft der Verein im 1. Spiel auf eine proppenvolle Halle und natürlich auch auf die ersten zwei Punkte.

