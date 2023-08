TuS Ferndorf: Im 3. Testspiel die erste Niederlage

(wS/red) Krefeld/Ferndorf 06.08.2023 | Zu viele Fehler kosteten den Ferndorfern den durchaus möglichen Sieg

HSG Krefeld gegen TuS Ferndorf: 30:28 (17:16) 1. HZ 17:16, 2. HZ 13:12.

Auf ging es zum ersten Testspiel auf fremdem Terrain. Der TuS spielte auswärts gegen die HSG Krefeld. Stimmt, sie haben recht, fremdes Terrain ist es ja nicht wirklich, wir waren in den zurückliegenden Playoffs dort schon zu Gast und haben mit 31:30 gewonnen. Also hatten sie noch eine Rechnung mit uns offen. Spiele dieser beiden Teams waren immer kampfbetont und eng, und so war es auch am gestrigen Abend. Gezählte (erkennbare) 12 TuS-Fans hatten den Weg in die Glockenspitzhalle gefunden. Es war auch nur eine Tribüne geöffnet, denn auch die Zahl der heimischen Fans war überschaubar.

Es war das dritte Testspiel, aber die Mannschaft war spielerisch zeitweise „irgendwo im Nirgendwo“. Es passte nicht so wirklich, zu viele Fehler wurden gemacht.

CEVEN KLATT

Wir können das besser, aber wir müssen das auch zeigen. Krefeld macht auch Fehler, aber das ist mir egal. Ich schaue auf uns und das was ich weiß und sehe, hat mir heute einfach nicht gereicht.

Man betont es ja immer wieder: Es ist ein Testspiel, ja, das ist es. Aber wenn manchmal einfachste Dinge nicht klappen, Dinge, die man eigentlich nicht trainieren braucht, weil sie selbstverständlich sind, dann ist man mental nicht gut drauf, und das zeigt sich dann im Spiel und im Ergebnis.

CEVEN KLATT

Wir waren nicht so frisch vom Kopf und von den Beinen, wie wir das zuletzt waren. Wir haben uns das zu einfach gemacht, viele unnötige Fehler ohne Druck. Wir müssen unbedingt sehen, dass wir das künftig besser machen.

Die Abwehr hatte einen schlechten Tag erwischt, und über die Offensive am Kreis lief nicht viel. Es häuften sich die Fehler im Abwehrverbund. Es gab kurze Pässe, die nicht ankamen, und das Zusammenspiel klappte nicht so, wie der Coach es sich vorgestellt hatte. Die Schiedsrichter sorgten aber auch mit teils fragwürdigen Entscheidungen dafür, dass der Spielfluss ins Stocken kam. Ceven Klatt bekam das zu spüren, denn bei einer Entscheidung protestierte er zu Recht und erhielt dafür in der 18. Minute eine 2-Minuten-Strafe. (Anm. der Redaktion: Dafür muss dann ein Spieler vom Feld.)

Ceven KLATT

Insgesamt bin ich nicht zufrieden heute, vor allem in der 1. HZ. Wir hatten uns mehr vorgenommen, gerade was unsere Abwehrarbeit betrifft. 17 Gegentore in der 1. HZ ist deutlich zuviel und auch zu einfache Gegentore. Da hat mir unser Rückzugsverhalten nicht gefallen und auch die Bereitschaft, das zu verteidigen. Das ist das, was Krefeld gut gemacht hat, davon fand ich auf unserer Seite zu wenig, das muss einfach wieder besser werden.

Der Coach wechselte in der 2. Halbzeit gut durch, und jeder bekam seine Einsatzzeiten. Unterm Strich wäre ein Remis verdient gewesen, denn die „Eagles“ standen den Ferndorfern im Fehler produzieren in nichts nach. Im Ferndorfer Kasten sahen wir über 60 Minuten den Neuzugang Jonas Wilde stehen. Er kam in seinem Spiel auf 11 Paraden, darunter auch ein gehaltener/abgewehrter Siebenmeter. Die besten Torschützen waren Josip Eres mit 9/4 und Janko Kevic mit 8 Treffern. Diese beiden erzielten mehr als die Hälfte aller Ferndorfer Tore.

Weiterhin verletzt waren Valentino Duvancic (Rücken), Mattis Michel (Fuß) und Paul Schikora (Rücken). Bei Mattis Michel denken wir, dass wir ihn noch bei den Testspielen im Einsatz sehen werden (??!). Gestern wurde auch Lucas Puhl nicht eingesetzt. Nach dem Spiel sagte er uns, dass er am linken Bein lediglich eine leichte Blessur vom Training hat und im Notfall hätte eingesetzt werden können.

Eine kleine Kuriosität am Rande:

Die Torschützen zum Spielbeginn hießen Janko, Janko und Josip, die Torschützen zum Beginn der 2. HZ hießen ebenfalls Janko, Janko und Josip.

Chancen, es besser zu machen, haben die Ferndorfer kommenden Samstag (12.08.), dann aber schon um 14:00 Uhr. Zu Gast in der Stählerwiese wird dann der TV Emsdetten sein, und auch da wird der TuS Leistung zeigen müssen, denn die Jungs aus dem Emsland sind als starker Gegner einzustufen.

Bericht: Peter Trojak

Bilder: Andreas Domian

